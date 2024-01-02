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Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor! İtalyan devi Faslı yıldızın transferi için düğmeye bastı

Transferiyle büyük sükse yapan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Hakim Ziyech için hem yönetim hem de Okan Buruk ayrılığa sıcak bakıyor. Faslı yıldıza Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’nın dışında Suudi ekibi Al-Nassr da yakın ilgi gösterdiği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Hakim Ziyech Galatasaray’dan ayrılıyor! İtalyan devi Faslı yıldızın transferi için düğmeye bastı

Galatasaray'a bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Hakim Ziyech, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Faslı futbolcunun takımdan ayrılacağı ve kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam edeceği iddia edildi.




JOSE MOURINHO İSTİYOR
İtalyan ve Fas basınında yer alan haberlere göre; Ziyech, Galatasaray'dan beklenenden daha erken şekilde ayrılacak. Serie A devi Roma'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu belirtildi. Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Faslı yıldız için Roma Kulübü'nün 5-8 milyon Euro arasında bir bütçe ayırdığı ve her şey yolunda giderse oyuncunun devre arası dönemde Çizme'nin yolunu tutacağı belirtildi. Fakat; Roma'nın dışında Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin de Ziyech için rekabete hazır olduğu vurgulandı.



AL-NASSR YAKIN TAKİPTE
Roma ekibinin dışında Suudi Arabistan'dan da Al-Nassr, Ziyech ile ilgili süreci yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında ayrılabilme özgürlüğü bulunan futbolcu ile devam etmek istemiyor. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da şans vermesine karşın istediği verimi alamadığı Ziyech'in ayrılığına onay verdiği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 14 maça karşılaşmayaçıkan Ziyech, 2 gol, 4 asist üretti.

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