Hakim Ziyech Galatasaray’dan ayrılıyor! İtalyan devi Faslı yıldızın transferi için düğmeye bastı

Galatasaray'a bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Hakim Ziyech, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Faslı futbolcunun takımdan ayrılacağı ve kariyerine İtalyan ekibi Roma'da devam edeceği iddia edildi.







JOSE MOURINHO İSTİYOR

İtalyan ve Fas basınında yer alan haberlere göre; Ziyech, Galatasaray'dan beklenenden daha erken şekilde ayrılacak. Serie A devi Roma'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu belirtildi. Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Faslı yıldız için Roma Kulübü'nün 5-8 milyon Euro arasında bir bütçe ayırdığı ve her şey yolunda giderse oyuncunun devre arası dönemde Çizme'nin yolunu tutacağı belirtildi. Fakat; Roma'nın dışında Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin de Ziyech için rekabete hazır olduğu vurgulandı.