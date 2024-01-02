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Beşiktaş Torres'ın peşinde! Kartal İspanyol orta saha için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sevilla’da forma giyen İspanyol orta saha Oliver Torres için ilk hamlesini yaptı. Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Torres için bu hafta kritik öneme sahip...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Beşiktaş Torres’ın peşinde! Kartal İspanyol orta saha için harekete geçti

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş, Fransız teknik adam Bruno Genesio ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Bu arada transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan Oliver Torres'i transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temas kuran idareciler, son kararı yeni teknik direktöre bırakacak. Eğer yeni hoca, olumlu geri dönüş yaparsa Torres'in takıma kazandırılması için süreç başlayacak.



Kariyerinde daha önce; Atletico Madrid, Villareal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 29 yaşında ve 1.75 boyunda olan Torres 10 numara ve merkez orta saha mevkilerinde forma giyebiliyor. Bu sezon Sevilla formasıyla 20 maça çıkan Torres 1 asist yaptı. İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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