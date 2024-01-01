Aslan Kamada’nın peşinde! Galatasaray Japon orta saha için yeniden harekete geçti

21 MAÇTA 1 GOL, 1 ASIST...

Yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Lazio'ya bedelsiz olarak transfer olan Kamada, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 31 kez Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu 7 kez fileleri havalandırdı. Şimdiye kadar 1.6 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Kamada'nın Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı ve görüşmelerin önümüzdeki hafta daha da sıklaşacağı öğrenildi.

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