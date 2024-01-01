Aslan Kamada’nın peşinde! Galatasaray Japon orta saha için yeniden harekete geçti

Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Aslan, kadrosundan önemli yıldızlara da yol verecek. Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz yaz görüştüğü ancak transferini bitiremediği yıldız oyuncu Daichi Kamada ile yeniden temas kurduğu öğrenildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Aslan, kadrosundan önemli yıldızlara da yol verecek. Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz yaz görüştüğü ancak transferini bitiremediği yıldız oyuncu Daichi Kamada ile yeniden temas kurduğu öğrenildi.
İtalya Ligi ekiplerinden Lazio'da forma giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 10 numara pozisyonunda görev alan Kamada'nın teknik ekiple sorun yaşadığı ve Çizme'ye veda edeceği belirtildi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuyu yüksek bir imza parasıyla birlikte kadroya katması bekleniyor.
21 MAÇTA 1 GOL, 1 ASIST...
Yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Lazio'ya bedelsiz olarak transfer olan Kamada, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 31 kez Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu 7 kez fileleri havalandırdı. Şimdiye kadar 1.6 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Kamada'nın Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı ve görüşmelerin önümüzdeki hafta daha da sıklaşacağı öğrenildi.