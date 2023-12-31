G.Saray ve F.Bahçe’ye coşkulu karşılama: Helal olsun size

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan maça çıkmama kararı alan Turkcell Süper Kupa finalistleri Galatasaray ve Fenerbahçe, yurda dönüş yaptı. Her iki takımı da futbolseverler ve taraftarlar havalimanında coşkuyla karşıladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan maça çıkmama kararı alan Turkcell Süper Kupa finalistleri Galatasaray ve Fenerbahçe, yurda dönüş yaptı. Her iki takımı da futbolseverler ve taraftarlar havalimanında coşkuyla karşıladı.
Riyad'dan İstanbul'a gelen Galatasaray kafilesini İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşılarken, yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların olduğu kafileye taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.
Galatasaray kafilesi bekleyen araçlar ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı. Oynanamayan Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, Sarı-Lacivertli kafileye sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takım otobüsünde taraftarlara seslendi ve desteklerinden ötürü de teşekkür etti. Öte yandan Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Havalimanı, tezahüratlarla inledi.
İTALYANLAR'A YOK TÜRKLER'E VAR!
2018, 2019 ve 2022 yılındaki İtalya Süper Kupası finalleri Suudi Arabistan'da oynanmıştı. Juventus'un 2018'de Milan'ı 1-0 yendiği, 2019'da ise Lazio'ya 3-1 kaybettiği maçlar Kral Abdullah ve Kral Saud statlarında gerçekleştirildi. Ayrıca Inter'in Milan'ı 3-0 yendiği Süper Kupa maçı ise Kral Fehd Stadı'ndaydı. Söz konusu maçlarda İtalyan takımlarına milli marş ya da pankart konusunda esnek bir uygulama olması, Turkcell Süper Kupa maçı öncesi ise farklı bir uygulamanın yapılması tartışma yarattı.
GEREKENİ DİLE GETİRDİK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler Riyad'dan dönüşte İstanbul Havalimanı'na geldi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Büyükekşi, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı yaptık" dedi. TFF Başkanı sağlık durumu için ise "Daha iyi hissediyorum" ifadesini kullandı.