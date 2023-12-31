G.Saray ve F.Bahçe’ye coşkulu karşılama: Helal olsun size



İTALYANLAR'A YOK TÜRKLER'E VAR!

2018, 2019 ve 2022 yılındaki İtalya Süper Kupası finalleri Suudi Arabistan'da oynanmıştı. Juventus'un 2018'de Milan'ı 1-0 yendiği, 2019'da ise Lazio'ya 3-1 kaybettiği maçlar Kral Abdullah ve Kral Saud statlarında gerçekleştirildi. Ayrıca Inter'in Milan'ı 3-0 yendiği Süper Kupa maçı ise Kral Fehd Stadı'ndaydı. Söz konusu maçlarda İtalyan takımlarına milli marş ya da pankart konusunda esnek bir uygulama olması, Turkcell Süper Kupa maçı öncesi ise farklı bir uygulamanın yapılması tartışma yarattı.