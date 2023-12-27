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Sergen Yalçın net konuştu: "Bu takımdan 1.5 yıl bir şey beklemeyin"

Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın’ın “Bu takımı toparlamak zaman alır. 1.5 yıl bir şey beklemeyin” dediği öğrenildi. Yalçın'ın devre arası için de yönetimden 4 ya da 5 transfer talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Sergen Yalçın net konuştu: Bu takımdan 1.5 yıl bir şey beklemeyin

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın hoca adayları arasında bulunan Sergen Yalçın ile yönetime haber yolladığı iddia edildi. Tecrübeli hocanın Siyah-Beyazlı kurmaylara "Takımın durumu çok kötü. Oyuncuların içinde bulundukları durumdan dolayı kafaları karışık. Bu takımı toparlamak kolay değil.

Ben gelsem bile 1,5 yıl bu takımdan bir şey beklemeyin" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Yalçın'ın devre arası için de yönetimden 4 ya da 5 transfer talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında. Kasımpaşa maçına yeni hocasıyla çıkması beklenen Siyah-Beyazlılar'da takımın başına hangi ismin geçeceği bu hafta içerisinde netlik kazanacak.

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