Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Süper Kupa’yı istiyoruz!

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın en iyi belli olurken törene katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:



Öncelikle, Turkuvaz Medya ve Fotomaç Gazetesi'ne teşekkür ederim. Geçen sene verdikleri ödülleri aldık. Ben ve birçok futbolcumuz ödül aldık. Bu yüzden çok mutluyuz. Aynı başarıyı bu sene de devam ettirip önümüzdeki sene de burada tekrar ödül almak istiyoruz.



"UMARIM DAHA ZEVKLİ BİR MAÇ OLUR"



Tabii ki yoğun bir fisktürümüz var. Yoğun bir maç trafiğinin içerisinde böyle organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, 4 gün sonra Süper Kupa finali var. Dün oynadığımız derbinin futbol olarak insanları tatmin etmediğinin farkındayız. İnşallah bir sonraki maç hem daha iyi bir futbol hem daha zevkli bir karşılaşma, istediğimiz gibi olur.



"OFANSİF OLARAK DAHA YARATICI OLABİLİRDİK"

Biz her maça hazırlanırken tüm rakiplerimizi analiz edip ona göre hazırlanıyoruz. Derbi maçları konsantrasyonu yüksek maçlardır. Bir önceki maç Karagümrük maçı, biz bu maçı ölçü almıyoruz. Hem diziliş hem sistem olarak, istediklerimiz oldu derbide. Sadece ofansif olarak daha yaratıcı olabilirdik. İki takımın da ofansif oyuncularına baktığımızda, kendi performanslarının altında kaldılar. Savunma görevlerini iyi şekilde yaptılar ama bireysel olarak daha iyisini yapabilirlerdi.



"SÜPER KUPA DAHA FARKLI OLACAK"



Genel olarak baktığımızda, rakibimize hiç isabetli şut şansı vermedik. Bu da bizim savunma anlamında iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Ama hücumda da daha az ürettiğimizi söyleyebilirim. Süper Kupa daha farklı bir maç olacak. Bence bu baskının daha az olduğu bir maç olacak. Oradaki amacımız da iyi bir oyun ve Süper Kupa'yı kazanmak.