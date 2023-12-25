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Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, derbi mücadelesine kozlarını paylaştı. Golsüz eşitlikle sona eren maçta soyunma odası koridorunun karıştığı öğrenildi. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 11:51 Güncelleme 25 Aralık 2023, 11:51
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Öte yandan derbi öncesi soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi. Yaşanan tartışmaların ardından Ali Yiğit soyunma odasına girdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar
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