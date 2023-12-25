Fenerbahçe Galatasaray derbisinde soyunma odası koridoru karıştı! İşte yaşananlar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.
Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.
İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.
Öte yandan derbi öncesi soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi.
Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi. Yaşanan tartışmaların ardından Ali Yiğit soyunma odasına girdi.