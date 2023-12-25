Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa'dan elenen ve ligde de kötü gidişi durduramayan Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp üzerindeki kara bulutları dağıtmak. Ev sahibi ise dev rakibini Mersin'den eli boş göndermek istiyor.

Hatayspor Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Engin, Massanga, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Strandberg, Rivas, Dadaşov

Beşiktaş: Mert, Onur, Zaynutdinov, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Amartey, Salih, Rashica, Semih, Muleka



5 OYUNCU SINIRDA



Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper ligin 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.



11 EKSİKLE GİTTİLER



Siyah-beyazlı futbol takımında Chamberlain, Necip, Umut ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Aboubakar, Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

REKABETTE EŞİTLİK



Beşiktaş ile Hatayspor bugüne dek ligde 6 defa karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.