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Okan Buruk derbi için imha planını hazırladı! Merkezden vuracak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için zafer planını yaptı. Rakibinin zaaflarını değerlendirmek isteyen Buruk, oyuncularından merkezden gol bulmalarını istedi. Derbide, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Wilfired Zaha ve Icardi’ye büyük iş düşecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Okan Buruk derbi için imha planını hazırladı! Merkezden vuracak

Haftaya 43 puan ve averajla 2. sırada giren G.Saray'da Okan Buruk ve ekibi, derbide tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.

TEK TEK ANLATTI
Rakiplerini hafta boyunca analiz eden ve hafta içinde bu konuları işleyen Okan Buruk, Fenerbahçe'yi yumuşak karnından vurmayı planlıyor. Sarı- Lacivertli takımda orta saha oyuncusu Fred ile savunmadaki kilit isimlerden Becao'nun oynayamayacak olmasını fırsat bilen Buruk, oyuncularından merkezden gol aramalarını istedi.

HÜCUM HAZIR
Rakıibinin zayıf noktasını iyi değerlendirmeyi düşünen deneyimli teknik adam orta sahayı da derbi maçta güçlü tutacak. Aslan'da Kerem Aktürkoğlu, Tete, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, derbi maçta gol yükünü çekip, skor arayacak.



CİMBOM MAÇA HAZIR
Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda savunma, hücum, ve taktik çalışmalar üstünde duruldu. Öte yandan futbolcuların dev maç öncesinde moralli olması dikkatleri çekti.

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