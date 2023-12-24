Büyük kapışma bugün! Kadıköy’de 13.5 milyarlık derbi

Süper Lig bugün dev bir maça sahne alıyor. 43 puanı bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray bugün saat 19.00'da karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi takımların kadro değerleri dikkat çekiyor.
Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 222 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya'nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 195 milyon Euro ve ikinci sırada bulunuyor. İki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 13.5 milyar lira.