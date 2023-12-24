Büyük kapışma bugün! Kadıköy’de 13.5 milyarlık derbi

Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 222 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya'nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 195 milyon Euro ve ikinci sırada bulunuyor. İki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 13.5 milyar lira.

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