24 ARALIK SÜPER LİG SON PUAN DURUMU 2023! Derbi sonrası Süper Lig’de lider kim? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var?

Türkiye Süper Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, ligin ilk devresinin son haftasına damgasını vuruyor. Bu hafta oynanan maçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'in 18. hafta puan durumu belirlenirken, futbolseverler büyük bir heyecanla liderlik sıralamasını takip ediyor.