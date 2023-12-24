24 ARALIK SÜPER LİG SON PUAN DURUMU 2023! Derbi sonrası Süper Lig’de lider kim? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var?

10.ATAKAŞ HATAYSPOR 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 16
12.EMS YAPI SİVASSPOR 15
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14
15.TÜMOSAN KONYASPOR 13
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 12
18.CORENDON ALANYASPOR 10
19.YILPORT SAMSUNSPOR 8
20.İSTANBULSPOR A.Ş. 8
DERBİDEN ÖZETLER
Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam etti. Dev derbiye ev sahipliği yapan haftada Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Pozisyon yönünden kısır geçen maçta gol de çıkmadı ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
Bu sonucun ardından puanlarını 44'e yükselten iki takım ligdeki yerlerini korudu.
SIRADAKİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i kazanan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, kozlarını Süper Kupa'da paylaşacak.
İki dev 29 Aralık'ta Riyad'da karşı karşıya gelecek.
SAHA GERİLDİ
Karşılaşmanın 73. dakikasında saha bir anda gerildi. Sacha Boey'un King'e yaptığı faul sonrası iki oyuncu arasında arbede yaşandı.
Hakem Arda Kardeşler, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.