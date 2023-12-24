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24 ARALIK SÜPER LİG SON PUAN DURUMU 2023! Derbi sonrası Süper Lig’de lider kim? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var?

Türkiye Süper Lig'de devre arasına yaklaşılırken, 18. hafta mücadeleleri nefesleri kesti. Ligin zirvesindeki liderlik koltuğu için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bu haftada, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabette büyük bir heyecan yaşandı. Derbi maçı beraberlikle sonuçlandı. Peki, Derbi sonrası Süper Lig’de lider kim? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var? İşte puan durumu...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 21:01 Güncelleme 24 Aralık 2023, 21:06
24 ARALIK SÜPER LİG SON PUAN DURUMU 2023! Derbi sonrası Süper Lig’de lider kim? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var?

Türkiye Süper Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, ligin ilk devresinin son haftasına damgasını vuruyor. Bu hafta oynanan maçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'in 18. hafta puan durumu belirlenirken, futbolseverler büyük bir heyecanla liderlik sıralamasını takip ediyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne oldu. Lider Fenerbahçe sahasında takipçisi Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İŞTE SÜPER LİG PUAN DURUMU

1.FENERBAHÇE A.Ş. 34
2.GALATASARAY A.Ş. 34
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25
4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 23
5.TRABZONSPOR A.Ş. 23
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 23
7.BITEXEN ANTALYASPOR 19
8.KASIMPAŞA A.Ş. 18
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 18


10.ATAKAŞ HATAYSPOR 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 16
12.EMS YAPI SİVASSPOR 15
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14
15.TÜMOSAN KONYASPOR 13
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 12
18.CORENDON ALANYASPOR 10
19.YILPORT SAMSUNSPOR 8
20.İSTANBULSPOR A.Ş. 8

DERBİDEN ÖZETLER

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam etti. Dev derbiye ev sahipliği yapan haftada Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Pozisyon yönünden kısır geçen maçta gol de çıkmadı ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından puanlarını 44'e yükselten iki takım ligdeki yerlerini korudu.

SIRADAKİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i kazanan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, kozlarını Süper Kupa'da paylaşacak.

İki dev 29 Aralık'ta Riyad'da karşı karşıya gelecek.

SAHA GERİLDİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında saha bir anda gerildi. Sacha Boey'un King'e yaptığı faul sonrası iki oyuncu arasında arbede yaşandı.

Hakem Arda Kardeşler, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

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