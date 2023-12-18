Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.

YENİ SOL BEK BARIŞ ALPER YILMAZ Sabah'ın haberine göre; savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.

Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek.

11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor.

İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.