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Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Ocak ayında başlayacak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da öncelik sol bek transferine çevrildi. Angelino ve Kazımcan Karataş'tan istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda yeni sol bek netleşti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 12:15 Güncelleme 18 Aralık 2023, 12:15
Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta konuk edeceği VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren Aslan, sezonu lider tamamlayarak üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

UEFA Avrupa Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Cimbom'da yapılacak takviyeler merak konusu oldu.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliği ise sol bek transferi...

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Galatasaray sezon başında RB Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu kiralamıştı.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Ayrıca Angelino'nun sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu da eklenmişti.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Buna göre İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray, 6 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini alacaktı.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 19 maça çıkan Angelino istenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 1 maça daha çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Angelino'nun satın alma opsiyonunun devreye girmesini istemeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, İspanyol sol beke forma şansı vermesi beklenmiyor.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Sarı-kırmızılı yönetim de Angelino'yu geri göndermek için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

YENİ SOL BEK BARIŞ ALPER YILMAZ

Sabah'ın haberine göre; savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.

Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino
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