Galatasaray’ın yeni sol beki belli oldu! Adios Angelino

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta konuk edeceği VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta konuk edeceği VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren Aslan, sezonu lider tamamlayarak üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Cimbom'da yapılacak takviyeler merak konusu oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliği ise sol bek transferi...
Galatasaray sezon başında RB Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu kiralamıştı.
Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.
Ayrıca Angelino'nun sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu da eklenmişti.
Buna göre İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray, 6 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini alacaktı.
Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 19 maça çıkan Angelino istenen katkıyı sağlayamadı.
26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 1 maça daha çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek.
Angelino'nun satın alma opsiyonunun devreye girmesini istemeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, İspanyol sol beke forma şansı vermesi beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim de Angelino'yu geri göndermek için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.
Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.
YENİ SOL BEK BARIŞ ALPER YILMAZ
Sabah'ın haberine göre; savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.
Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek.
11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor.
İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.