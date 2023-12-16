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Weghorst’a yakın markaj: Fenerbahçe transfer döneminde çok önemli gelişmelere imza atıyor!

Hollandalı santrfor Wout Weghorst’un menajeri Fenerbahçe-Spartak Tırnava maçını izledi. Sarı- Lacivertli yönetim, talipleri olan Batshuayi’yi satarsa Beşiktaş’ın eski yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
Weghorst’a yakın markaj: Fenerbahçe transfer döneminde çok önemli gelişmelere imza atıyor!

Fenerbahçe'de transferde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Michy Batshuayi'nin form durumundan memnun olmayan Fenerbahçe, talipleri olan yıldız futbolcuyu satmayı düşünüyor.

Belçikalı golcünün satılması durumunda ise santrfor transfer edecek olan sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst için de temaslara başladığı öğrenildi.

SÜPER LİG'E SICAK BAKIYOR
Hollandalı santrforun menajerinin Fenerbahçe'nin perşembe gecesi Spartak Tırnava ile oynadığı Konferans Ligi maçını izlediği öğrenildi. Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Hollandalı için temaslarını hızlandıran Ali Koç ve kurmayları, Alman kulübünü de ikna ederek sözleşmesini devralmak istiyor. Bu sezon 12 maçta 4 gol 1 asist yapan Weghorst'un, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.



BONSERVİSİ BURNLEY'DE
Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un bonservisi İngiliz kulübü Burnley'in elinde. 1.97'lik Hollandalı golcünün piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.

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