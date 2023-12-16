Weghorst’a yakın markaj: Fenerbahçe transfer döneminde çok önemli gelişmelere imza atıyor!

Fenerbahçe'de transferde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Michy Batshuayi'nin form durumundan memnun olmayan Fenerbahçe, talipleri olan yıldız futbolcuyu satmayı düşünüyor.

Belçikalı golcünün satılması durumunda ise santrfor transfer edecek olan sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst için de temaslara başladığı öğrenildi.