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Tek rakibi Ronaldo: Fener'in gol makinesi Edin Dzeko müthiş bir istatistiğe imza attı

Fenerbahçe’de 16 gol 7 asistle 23 gole katkı veren Dzeko, dünyada 35 yaş üstü oyuncular arasında en çok skora katkı yapan 2. isim oldu. Listenin ilk sırasında ise 30 gole katkı yapan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yer aldı. F.Bahçe’nin bir başka yıldızı Tadic ise 6. oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:09
Tek rakibi Ronaldo: Fener’in gol makinesi Edin Dzeko müthiş bir istatistiğe imza attı

Perşembe gecesi UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Tırnava ağlarına 2 gol bırakan Edin Dzeko müthiş bir istatistiğin sahibi oldu. 37'lik Boşnak santrfor 35 yaş ve üstü oyuncular kategorisinde Cristiano Ronaldo'nun ardından 2023/24 sezonunda en çok gol katkısı veren 2. oyuncu oldu.

21 maçta 16 gol, 7 asist yapan Dzeko toplam 23 gole katkı verdi. İlk sırada yer alan Portekizli yıldız Ronaldo ise 20 gol, 10 asistle toplam 30 gole katkı verdi. Dzeko'nun bu performansı ligde ve Avrupa'da zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını umutlandırıyor.

GERÇEK BİR PROFESYONEL
Boşnak yıldız Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finali oynadığı Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan Dzeko, çalışkanlığı ve örnek profesyonel yaşantısı ile de dikkat çekiyor.

Dusan Tadic de bu listede kendisine 6. sıada yer buldu. Tadic, 27 maçta 11 gol ve 8 asise imza atarak toplam 19 gole direkt katkı verdi.

38 yaşında olan Cristiano Ronaldo atmaya ve attırmaya devam ediyor. Ronaldo bu sezon toplam 30 gole direkt katkı verdi.

37'LİK DELİKANLI
Edin Dzeko attığı goller ve yaptığı asistler dışında gerçek bir saha içi lideri. 37 yaşındaki Boşnak yıldız hırsından hiçbir şey kaybetmemiş.



23
Dzeko, çubuklu forma ile 16 gol ve 7 asistle 23 gole direkt katkı yaptı.

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