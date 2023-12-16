Tek rakibi Ronaldo: Fener’in gol makinesi Edin Dzeko müthiş bir istatistiğe imza attı

Perşembe gecesi UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Tırnava ağlarına 2 gol bırakan Edin Dzeko müthiş bir istatistiğin sahibi oldu. 37'lik Boşnak santrfor 35 yaş ve üstü oyuncular kategorisinde Cristiano Ronaldo 'nun ardından 2023/24 sezonunda en çok gol katkısı veren 2. oyuncu oldu.

21 maçta 16 gol, 7 asist yapan Dzeko toplam 23 gole katkı verdi. İlk sırada yer alan Portekizli yıldız Ronaldo ise 20 gol, 10 asistle toplam 30 gole katkı verdi. Dzeko'nun bu performansı ligde ve Avrupa'da zirve mücadelesi veren Fenerbahçe 'yi ve taraftarlarını umutlandırıyor.

GERÇEK BİR PROFESYONEL

Boşnak yıldız Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finali oynadığı Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan Dzeko, çalışkanlığı ve örnek profesyonel yaşantısı ile de dikkat çekiyor.

Dusan Tadic de bu listede kendisine 6. sıada yer buldu. Tadic, 27 maçta 11 gol ve 8 asise imza atarak toplam 19 gole direkt katkı verdi.