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Ferdi’den resitale devam: Spartak Trnava maçındaki performansıyla adeta parmak ısırttı!

Spartak Tırnava ağlarını sarsan Ferdi Kadıoğlu, müthiş mücadelesinin yanında yüzde 95 pas yüzdesi ile dikkat çekti. Hiç faul yapmadan adeta resital sundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
Ferdi’den resitale devam: Spartak Trnava maçındaki performansıyla adeta parmak ısırttı!

Fenerbahçe'nin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile dikkat çeken yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava maçında da performansıyla parmak ısırttı.

Milli futbolcu, Konferans Ligi'nde perşembe akşamı oynanan mücadelede iyi oyununu golle süsledi.

Yüzde 95 pas yüzdesi, 3 top kapma ile oynayan Ferdi maçta hiç faul yapmadı. 24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda, "Muhteşem desteğiniz, daha fazlası için bize güç veriyor. Galibiyet, liderlik ve attığım gol için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun bu paylaşımına sevgilisi Sera Vrij de kayıtsız kalmadı. Vrij, Ferdi'nin paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.

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