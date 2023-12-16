Ferdi’den resitale devam: Spartak Trnava maçındaki performansıyla adeta parmak ısırttı!

Yüzde 95 pas yüzdesi, 3 top kapma ile oynayan Ferdi maçta hiç faul yapmadı. 24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda, "Muhteşem desteğiniz, daha fazlası için bize güç veriyor. Galibiyet, liderlik ve attığım gol için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun bu paylaşımına sevgilisi Sera Vrij de kayıtsız kalmadı. Vrij, Ferdi'nin paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.