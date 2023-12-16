AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankaragücü Kulübü’nü Beştepe Tesisleri’nde ziyaret etti

Halil Umut Meler ile ilgili yaşananların ardından AK Parti Ankara milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Fethan Baykoç ve Asuman Erdoğan, Ankaragücü Kulübü'nü Beştepe Tesisleri'nde ziyaret etti.

Oktay, "Türk kamuoyu olarak hepimiz üzüldük. TFF'den gerekli açıklamalar yapıldı. Olayın hukuki boyutu sürüyor. Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi aslında yine spor camiamıza zarar verecek bir yaklaşım tarzıdır" dedi.

Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat ise "Süreçle ilgili Tahkim Kuruluna gidip yasal haklarımızı kullanacağız. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Sayın başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.