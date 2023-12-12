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Sevilla Lens'e yenildi! Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Lens sahasında ağırladığı Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Lens, puanını 8'e yükselterek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Sevilla ise 2 puanla son sırada yer aldı.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 01:27 Güncelleme 13 Aralık 2023, 01:27
Sevilla Lens’e yenildi! Avrupa’ya veda etti
Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Lens evinde İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan ve saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Lens'in golü 63. dakikada Polonyalı orta saha oyuncusu Przemyslaw Frankowski'ten gelirken, Sevilla bugole 79'da Sergio Ramos'un penaltı golüyle karşılık verdi.

Maçın 90+6. dakikasında Lens, Fulgini'nin attığı golle maçta perdeyi kapattı: 2-1.

Bu sonucun ardından Lens, puanını 8'e yükselterek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Sevilla ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Sevilla, Avrupa arenasında havlu atarken, Lens yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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