Sevilla Lens’e yenildi! Avrupa’ya veda etti

Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Lens evinde İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti.Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan ve saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Lens'in golü 63. dakikada Polonyalı orta saha oyuncusu Przemyslaw Frankowski'ten gelirken, Sevilla bugole 79'da Sergio Ramos'un penaltı golüyle karşılık verdi.Maçın 90+6. dakikasında Lens, Fulgini'nin attığı golle maçta perdeyi kapattı: 2-1.Bu sonucun ardından Lens, puanını 8'e yükselterek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Sevilla ise 2 puanla son sırada yer aldı.Sevilla, Avrupa arenasında havlu atarken, Lens yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.