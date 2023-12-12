Bayern Münih Manchester United’ı Old Trafford’da yendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Bayern Münih ile Manchester United kozlarını paylaştı.
Temsilcimiz Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi Alman devi 1-0 kazandı ve grup aşamasını namağlup şekilde lider tamamladı.
Karşılaşmanın tek golü 71. dakikada Kingsley Coman'dan geldi.
Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Bayern Münih ve Kopenhag, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Temsilcimiz Galatasaray 3. sıradayı yer buldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.
Manchester United ise Avrupa kupalarına veda etti.