Galatasaray Uruguaylı yıldız Lucas Torreira’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak

Galatasaray'dan flaş atak... Sarı-Kırmızılılar, takımın atom karıncası Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetimin Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.

Torreira, Sarı-Kırmızılı kulüpten yılda 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor. Yeni teklifte bu rakamın biraz daha artırılabileceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın yıldız orta sahanın menajeri Pablo Bentancur'u İstanbul'a davet ettiği belirtildi. Kısa süre içinde futbolcuyla bir araya gelecek olan yönetim teklifini iletecek.