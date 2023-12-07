Galatasaray Uruguaylı yıldız Lucas Torreira’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak

Galatasaray'dan flaş atak... Sarı-Kırmızılılar, takımın atom karıncası Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetimin Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.
Galatasaray'dan flaş atak... Sarı-Kırmızılılar, takımın atom karıncası Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetimin Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.
Torreira, Sarı-Kırmızılı kulüpten yılda 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor. Yeni teklifte bu rakamın biraz daha artırılabileceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın yıldız orta sahanın menajeri Pablo Bentancur'u İstanbul'a davet ettiği belirtildi. Kısa süre içinde futbolcuyla bir araya gelecek olan yönetim teklifini iletecek.
2022 yılında İngiliz devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira kısa süre içinde gösterdiği performansla G.Saray taraftarının sevgilisi olmayı başardı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Uruguaylı oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 asist üretti. Uruguay Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Torreira'nın G.Saray'ın yeni sözleşme teklifini kabul edeceği ve kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği öğrenildi.