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Başkan Erdoğan’dan Hasan Arat'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Başkan Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'na seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim' ifadelerine yer verdi" denildi.

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