Başkan Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'na seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim' ifadelerine yer verdi" denildi.

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