Manchester United kulübü Cimbom’un yıldızı için transfer planını yaptı

2021-22 sezonunda Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Boey, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 1 de gol atma başarısı gösterdi. Boey, Sarı-Kırmızılı taraftarların da beğendiği isimlerden biri durumunda.

BU GURUR KEREM'İN

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı klas bir gole imza atmıştı. 71. dakikada skoru 3-3'e getiren 25 yaşındaki yıldızın attığı bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi. Aktürkoğlu, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Fernandes, ve Arsenal'den Odegaard'ı da solladı.



7 GOLE KATKI

Şu ana kadar Cimbom'da 76 maça çıkan Sacha Boey, 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Galatasaray yıldız futbolcu için cazip bir teklifi değerlendirecek.



İSTATİSTİKLER PARMAK ISIRTTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom'un ortaya koyduğu istatistikler dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı maçlarda 19 kez büyük gol fırsatı yakalayarak ve Manchester City(29) ile Bayern Münih'i (21) takip etti.