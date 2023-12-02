Manchester United kulübü Cimbom’un yıldızı için transfer planını yaptı

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Sacha Boey ile ilgili iddialar devam ediyor.
İngiliz basını, Arsenal'in de listesinde yer alan Fransız bekle ilgili çarpıcı bir haber yayınladı.
Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Sacha Boey ile ilgili iddialar devam ediyor.
İngiliz basını, Arsenal'in de listesinde yer alan Fransız bekle ilgili çarpıcı bir haber yayınladı.
UNITED BOEY'U İSTİYOR
The Mirror'da yer alan habere göre; Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında bulunan 23 yaşındaki Fransız beke, Manchester United'ın talip olduğu belirtildi. Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ın özel isteği doğrultusunda Boey'u gözüne kestiren Ada ekibinin, devre arası transfer döneminde teklif yapmayı düşündüğü ve kontratı 2025'te bitecek futbolcu için 25 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi.
BOEY TEKLİFLERE SICAK
Öte yandan Sacha Boey'un da Premier Lig'de oynama isteğinin de fazlasıyla olduğu haberin detayları arasında yer aldı. Yıldız ismin Sarı-Kırmızılı forma ile Manchester United'a karşı performansı taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı.
2021-22 sezonunda Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Boey, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 1 de gol atma başarısı gösterdi. Boey, Sarı-Kırmızılı taraftarların da beğendiği isimlerden biri durumunda.
BU GURUR KEREM'İN
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı klas bir gole imza atmıştı. 71. dakikada skoru 3-3'e getiren 25 yaşındaki yıldızın attığı bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi. Aktürkoğlu, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Fernandes, ve Arsenal'den Odegaard'ı da solladı.
7 GOLE KATKI
Şu ana kadar Cimbom'da 76 maça çıkan Sacha Boey, 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Galatasaray yıldız futbolcu için cazip bir teklifi değerlendirecek.
İSTATİSTİKLER PARMAK ISIRTTI
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom'un ortaya koyduğu istatistikler dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı maçlarda 19 kez büyük gol fırsatı yakalayarak ve Manchester City(29) ile Bayern Münih'i (21) takip etti.