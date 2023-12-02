Galatasaray Pendik’te zorlansa da kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk, Manchester United karşısında ilk 11'de oynattığı Angelino, Ndombele ve Mertens'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Wilfried Zaha ile Abdülkerim Bardakcı'yı ise kadroya almadı.

İki futbolcunun da Manchester United müsabakası öncesi ağrıları olduğu için iğneyle mücadele ettiği bildirildi. Okan Buruk'un riske etmemek için Zaha ve Abdülkerim'i dinlendirdiği kaydedildi.