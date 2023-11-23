Trabzonspor’un 1 numarası Ertuğrul Doğan’dan Mete Kalkavan hakkında çarpıcı sözler: Hakemin hakemliği sona erdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan , İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde yüzlerce taraftarla buluştu. Burada açıklamalaryapan Doğan, "Bir yandan yarışan, diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönem yaşıyoruz.

Trabzonspor'un tek gündemi ekonomidir. SPK'da Trabzonspor dışında böyle borçlu bir şirket olsa tahtası kapalı olur. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla toplamda geldiğimiz andan itibaren 88 milyon Euro para katkımız olacak" dedi. Doğan, "Her alanda mücadele veriyoruz. İstanbul'daki Fenerbahçe maçında hakem maçı herkesin gözü önünde bir taraftan alıp diğer tarafa vermeye çalıştı Ancak o hakemin hakemliği bitti" diye konuştu.

DAVADAN VAZGEÇMEDİK

Bir taraftarın, 'Müzemizde 2010- 11 kupasının yeri boş, o kupa ne zaman yerine konacak?' sorusu üzerine Doğan, "Biz bu davadan vazgeçmedik. 2010-11 sezonunun şampiyonu tereddütsüz Trabzonspor'dur" dedi.

BURADA ÇOK MUTLUYUM

Fırtına'nın başarılı stoperi Rayyan Baniya, "Karagümrük'teyken Trabzonspor'a karşı oynadığımız maçlar benim için büyük bir imtihandı. Onun için şu an bu tarafta olmak harika ve Trabzon'da olduğum için de çok mutluyum" dedi.

UĞURCAN'DAN KÖTÜ HABER

Trabzonspor, milli takımın Galler ile oynadığı maçta sakatlanan Uğurcan Çakır'ın sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan başarılı eldivenin Sivas maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.