Weghorst vetosu: Beşiktaş teknik direktörü Hollandalı golcüye soğuk baktı

Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta seçim yaklaşırken, transfer iddiaları alevlenmeye başladı. Kartal'a eski golcüsü Wout Weghorst'un önerildiği ancak; bu önerinin karşılık bulmadığı öğrenildi.





ÇALIMBAY SOĞUK BAKTI

Görevde kalması halinde devre arası transfer döneminde yeni gelecek yönetimden 2 orta saha, 1 sol bek, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu talep etmeyi düşünen Çalımbay'ın, Wout Weghorst'u veto ettiği belirlendi. Deneyimli teknik adamın hem oyun planına uymadığı, hem de transferde önceliğin başka mevkilerde olması nedeniyle Weghorst'a yeşil ışık yakmadığı gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş teknik patronunun, kendi portföyündeki isimlerle ilgili çalışmasının da sürdüğü öğrenildi.