Transfer planı hazır! Trabzonspor golcü futbolcu Paul Onuachu için formülü buldu

7 GOLE KATKI

Karadeniz ekibindeki mücadeleci yapısı ve attığı estetik gollerle dikkati çeken Onuachu, bu sezon 625 dakika sahada kaldı ve 6 gol 1 asistlik katkı yaptı. Ayrıca tecrübeli oyuncu milli takımdan davet almazken, artan performansı İngiliz basınında da dikkat çekmeye başladı. İngilizler, Onuachu'nun da Sörloth ve Cornelius gibi Trabzon'da çıkış yaptığını hatırlattı.