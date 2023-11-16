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Transfer planı hazır! Trabzonspor golcü futbolcu Paul Onuachu için formülü buldu

8 maçta 6 gol atıp, 1 de asist yapan Paul Onuachu için plan netleşti. Kiralık alınan Nijeryalı yıldız için devre arasında Southampton ile masaya oturacak yönetim, oyuncunun opsiyonu için bir görüşme gerçekleştirecek.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:11
Transfer planı hazır! Trabzonspor golcü futbolcu Paul Onuachu için formülü buldu

Son haftalardaki başarılı performansıyla Trabzonspor taraftarlarının gönlünde taht kuran Paul Onuachu'nun formu, yönetim kurulunun da iştahını kabarttı. Fırtına, devre arasında oyuncunun opsiyonu için kulübüyle bir görüşme yapmayı hedefliyor.

OPSİYON PLANI
Satın alma opsiyonuyla Southampton'dan 1 yıllığına kadroya dahil edilen Onuachu'nun maliyeti 15 milyon Euro'yu buluyor. Bordo-Mavililer, devre arasında golcü ismin kulübüyle bir görüşme daha yaparak sezon sonunda bir opsiyon maddesi ekletmeyi düşünüyor.

Onuachu'nun da kalma yönünde bir tavır sergilemesi durumunda, Trabzonspor yönetiminin eli güçlenmiş olacak.

7 GOLE KATKI
Karadeniz ekibindeki mücadeleci yapısı ve attığı estetik gollerle dikkati çeken Onuachu, bu sezon 625 dakika sahada kaldı ve 6 gol 1 asistlik katkı yaptı. Ayrıca tecrübeli oyuncu milli takımdan davet almazken, artan performansı İngiliz basınında da dikkat çekmeye başladı. İngilizler, Onuachu'nun da Sörloth ve Cornelius gibi Trabzon'da çıkış yaptığını hatırlattı.

İZİN BİTTİ ÇALIŞMA ZAMANI
Milli arada 5 günlük izne çıkan Trabzonspor'da izin bitti. Bordo-Mavililer, bu akşam toplanıp Sivasspor maçına odaklanacak. Milli takımlarda 11 oyuncusu olan Fırtına'da Abdullah Avcı, Sivas maçına kadar olan süreçte oyuncuların bireysel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışma yapacak

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