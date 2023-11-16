Beşiktaş’ın Arjantin’li sağ bek Leonardo Godoy ile anlaşma sağladığı öne sürüldü

Tüm gözler 3 Aralık'ta yapılacak seçime çevrilen Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, Siyah- Beyazlılar'ın Arjantin Ligi ekibi Estudiantes 'te oynayan 27 yaşındaki sağ bek Leonardo Godoy için kulübü ile anlaştığını öne sürdü.

Beşiktaş'ın oyuncu için 2 milyon Dolar bonservis ödeyeceği de belirtildi. Başkan adaylarından birisinin hamlesi olabileceği öne sürülen futbolcunun da transferle ilgili son kararını kısa süre içerisinde vereceği belirtildi.

13 GOLE KATKI YAPTI

2023 yılında Estudiantes forması ile 44 maça çıkan ve 4 gol, 9 asiste imza atan Godoy'un 1,5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Deneyimli sağ bekin kulübüyle olan kontratı da 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Beşiktaş'la ilgili ortaya atılan bu iddia da bu sezonki performansıyla beklentilerin altında Valentin Rosier'in satılabileceği ihtimalini de akıllara getirdi.Yeni gelecek yönetimin Arjantinli futbolcuyla ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu.