Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.
Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.
Maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren goller Rivas ve Ze Lamkel'den geldi. Galatasaray'ın tek golünü Zaha kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray 31 puanda kalırken maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 17 puanla 9. sıraya yükseldi.
ASLAN İLK KEZ MAĞLUP!
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesiyle ligdeki tek namağlup takım konumunda bulunan Galatasaray ilk kez kaybetti. Sarı kırmızılıların serisini Hatayspor sonlandırdı.
HATAY'IN GOLÜ VAR İLE GELDİ
Hatayspor'da Rivas'ın attığı golde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR pozisyonda ofsayt olmadığına hükmedip golü geçerli saydı.
HATAYSPOR İLKİ BAŞARDI
Galatasaray karşısında ilk yarıda bulduğu golle öne geçen Hatayspor bir ilki de gerçekleştirdi. Ligin ilk 11 haftasında ilk yarılarda kalesinde gol görmeyen Galatasaray, ilk kez topu ağlarında buldu.
ZAHA YİNE AFFETMEDİ
Galatasaray'ın ilk yarıda skoru eşitleyen golünü Zaha kaydetti. Savunmanın hatasını affetmeyen yıldız futbolcu, üst üste 3. golünü atmış oldu.
ICARDI KORKUTTU
Haftalardır maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi, net bir fırsattan yararlanamadı. Pozisyonda kaleci Erce ile çarpışan Icardi, ilk yarıyı sekerek tamamladı.
HATAY'A DESTEK
Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk Volkan Demirel'e çiçek verirken, Galatasaraylı futbolcular da sahaya 'Hatay bizim de şahsi meselemiz. 6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartıyla çıktı.