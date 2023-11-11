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Hatayspor Galatasaray'ı mağlup etti! İşte yaşananlar

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. İşte ilklerin gecesinde yaşananlar...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 18:03 Güncelleme 11 Kasım 2023, 21:09
Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

Maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren goller Rivas ve Ze Lamkel'den geldi. Galatasaray'ın tek golünü Zaha kaydetti.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

Bu sonucun ardından Galatasaray 31 puanda kalırken maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 17 puanla 9. sıraya yükseldi.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

ASLAN İLK KEZ MAĞLUP!

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesiyle ligdeki tek namağlup takım konumunda bulunan Galatasaray ilk kez kaybetti. Sarı kırmızılıların serisini Hatayspor sonlandırdı.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

HATAY'IN GOLÜ VAR İLE GELDİ

Hatayspor'da Rivas'ın attığı golde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR pozisyonda ofsayt olmadığına hükmedip golü geçerli saydı.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

HATAYSPOR İLKİ BAŞARDI

Galatasaray karşısında ilk yarıda bulduğu golle öne geçen Hatayspor bir ilki de gerçekleştirdi. Ligin ilk 11 haftasında ilk yarılarda kalesinde gol görmeyen Galatasaray, ilk kez topu ağlarında buldu.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

ZAHA YİNE AFFETMEDİ

Galatasaray'ın ilk yarıda skoru eşitleyen golünü Zaha kaydetti. Savunmanın hatasını affetmeyen yıldız futbolcu, üst üste 3. golünü atmış oldu.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

ICARDI KORKUTTU

Haftalardır maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi, net bir fırsattan yararlanamadı. Pozisyonda kaleci Erce ile çarpışan Icardi, ilk yarıyı sekerek tamamladı.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar

HATAY'A DESTEK

Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk Volkan Demirel'e çiçek verirken, Galatasaraylı futbolcular da sahaya 'Hatay bizim de şahsi meselemiz. 6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartıyla çıktı.

Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar
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Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar
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