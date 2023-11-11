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Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, beklenen performansı sergileyemedi. Bonservisine 15 milyon euro ödenen yıldız futbolcu, adeta kayıplara karıştı. Şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 19:00 Güncelleme 11 Kasım 2023, 19:00
Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Fenerbahçe'nin flaş transferleri arasında yer alan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Trabzonspor'a mağlup olarak uzun süren galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Kanarya'da gözler Adana Demirspor deplasmanına çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Özellikle savunma hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Oyuncularıyla görüşmeler yapan deneyimli hoca, en hazır kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de hocasından forma bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Şimdiye kadar bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Sarı-lacivertlilerin büyük beklentiler içinde olduğu A Milli yıldız için ciddi bir bütçe harcandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Marsilya'dan kadroya katılan Cengiz Ünder'in bonservisine 15 milyon euro ödendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Yerli kuralı nedeniyle önemli bir gelir ayrılan Cengiz Ünder, bu sezon Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan yıldız oyuncu, şimdiye kadar bekleneni veremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

KAYIPLARA KARIŞTI!
26 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe forması ile sahaya ilk çıktığı Samsunspor deplasmanında 1 asist yaparken sonrasında kayıplara karıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Yaşadığı sakatlıkla birlikte toplam 8 maç kaçıran yıldız futbolcu, sahaya çıktığı süreçte de beklenenin uzağında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Süper Lig'de 4 müsabakada şans bulan ve sadece 94 dakika sahaya çıkabilen oyuncu 1 asistte kalırken, Konferans Ligi elemelerinde 45 dakika, Konferans Ligi gruplarında 2 maçta 14 dakika oynadı ancak skor katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Üst adale yırtığı sorunu nedeniyle kaçırdığı müsabakalarda İrfan Can Kahveci'nin etkili performansı yokluğunu aratmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

TAM PERFORMANSINA ULAŞMASI İKİNCİ YARIYI BULACAK!
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin büyük beklentiler içinde olduğu Cengiz Ünder'in tam performansla geri dönmesi ikinci yarıyı bulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder için şoke eden iddia!
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