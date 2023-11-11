Cengiz Ünder için şoke eden iddia!

Özellikle savunma hattında sorun yaşayan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

Şimdiye kadar bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.