Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: "Bahis varsa şike varsa hakem de vardır"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bahis ve şikenin büyük bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) bu konuda gerekli adımları atmadığını söyledi. "Bahis varsa şike varsa hakem de vardır" ifadelerini kullanan Koç, "MHK'da sistem değişmedikçe sorunu çözemeyiz" dedi. Koç, "MHK'ler değişiyor, Federasyonlar değişiyor, değişmeyen tek şey hakemler. Bizim irade koyup da başaramayacağımız hiçbir şey olmamalı. Hakemlerin yapay zekayla atanmasında da manipülasyon yapılıyor" ifadesini kullandı.

BECAO AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Becao'nun hamstring grubunda tendonunun koptuğu açıklanmıştı. Fenerbahçe, Becao'nun Münih'te başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becao, Almanya'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. 27 yaşındaki tecrübeli stoperin yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

STAT IŞIKLARINI KAPATTI

Peru Ligi'nde şampiyon belli oldu. Playoff final rövanşında Alianza Lima'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Universitario zafere ulaştı. Maç sonrası Alianza Lima'nın stat ışıklarını kapatması dikkat çekti.



YENİLGİYİ HAKEME BAĞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Kopenhag'a 4-3 mağlup olan Manchester United'da Erik ten Hag yenilgiyi hakemlere bağladı. Hollandalı hoca, Rashford'a gösterilen kırmızı kartın hatalı olduğunu söyledi.



MESSAOUDİ GERİ DÖNÜYOR

Göztepe'de Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi uzun süre sonra iyileşti. Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Messaoudi'nin bu hafta pazar günü Erzurumspor FK deplasmanında takıma dönmesi bekleniyor.

EFES UZATMADA GÜLDÜ

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Maça etkili başlayamayan Anadolu Efes ilk periyodu 13-14 geride kapattı. 2. çeyrekte maça ağırlığını koydu ve soyunma odasına 38-26 önde girdi. İkinci yarıya Thompson ve Willis'ten üçlüklerle başlayan Efes, mücadeledeki en yüksek farkı 18 sayıyla yakaladı: 44-26. Bu bölümden sonra maça ortak olan Zalgiris, normal sürenin bitimine 20 saniye kala skoru 74-74 yaptı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada Shane Larkin maçı kopardı: 86-82. Fenerbahçe ise Partizan'a deplasmanda 85-84 mağlup oldu.

HATAYSPOR MAÇI ŞİMŞEK'İN OLDU

MHK, Süper Lig'de 12. haftanın hakemlerini açıkladı. Hatay-Galatasaray maçına Bahattin Şimşek'in atandığı duyuruldu.

A.GÜCÜ'NÜN KONUĞU ANTALYA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Ankaragücü ile Antalya karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ankaragücü'nün 13, Antalya'nın 15 puanı bulunuyor.



PERİLER FARKLI KAZANDI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Slovakya'yı 75-40 yendi. Kocaeli'de oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterildi.



11 HAFTADA 11 HOCA GİTTİ

Bu sezon 1. Lig'de 11 hafta geride kalırken, şu ana kadar 18 takımdan 11'i teknik heyetlerinde değişikliğe gitti. Keçiören, Bodrum, Erzurum, Eyüp, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaeli ise hoca değiştirmedi.



ALPEREN'DEN 19 SAYI

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ürettiği karşılaşmada LA Lakers'ı 128-94 yendi. Rockets'ta Jalen Green, 28 sayı ile öne çıktı.