Beşiktaş’ın tecrübeli isimleri Bodo maçı öncesi takımla konuştu: Bugün forma için oynayalım

Beşiktaş'ta bugün UEFA Konferans Lig 'nde Bodo/Glimt ile oynanacak maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı takımın kaptanlarından Cenk Tosun ve Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal 'ın maç öncesi Teknik Sorumlu Burak Yılmaz 'dan izin alarak futbolcularla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

GALİBİYET SÖZÜ İki ismin oyuncuları "Son zamanlarda ligde ve avrupada Beşiktaş'a yakışmayacak bir futbol oynuyoruz. Beşiktaş formasının hakkını verecek bir oyun oynayarak bugünkü maçı kazanalım" ifadelerini kullandıkları belirtildi. Takımın diğer futbolcularının da iki ismin yaptığı konuşma sonunda birbirlerine kenetlendiği ve Bodo/Glimt maçından galibiyetle ayrılmanın sözünü verdikleri öğrenildi.

2 İYİ 2 KÖTÜ HABER

UEFA Konferans Ligi'nde bugün sahasında Bodo/ Glimt'i konuk edecek Beşiktaş'ta sakat olan isimlerin ikisinden iyi haber geldi. Stoper Daniel Amartey'in iyileştiği ve maç kadrosuna alındığı bildirildi. Bir süredir hasta olan Aboubakar'ın da 11'de yer alması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Omar Colley ile Arthur Masuaku'nun ise Bodo/Glimt maçına yetişemeyeceği bildirdi.

KAZANIRSAK YARIŞTA OLURUZ

Beşiktaş yardımcı antrönörü Hari Vukas, "Son haftalardaki kötü gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Durumumuz şu an zor ama kazanırsak yarışta olacağız. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı almak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.