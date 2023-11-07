Beşiktaş-Antalya maçının devre arasında flaş gelişmeler yaşandı

Yılmaz maç sonrası Fildişili yıldız ile ilgili " Beşiktaş formasını çekip öyle yakasına yapışamazsın. Ben bunu yaptırtmam." ifadelerini kullanmıştı. Maçtan sonra yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarından özür dileyen Bailly dünkü idman öncesi de Tayfur ve Burak Yılmaz 'dan tekrar özür diledi. Tecrübeli stoperin perşembe günü oynanacak Bodo maçında forma giymesi bekleniyor.

BUGÜN AÇIKLIYOR Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yapacağı açıklama ile 3 Aralık'ta yapılacak seçimde aday olup olmayacağını duyuracak. Çebi'nin kararına göre aday sayısının artabileceği de ifade ediliyor.

ŞİMDİLİK YOLA DEVAM

Süper Lig'de önceki gün 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüceğini dile getiren teknik sorumlu Burak Yılmaz dün başkanla görüştü. Yapılan görüşmede Yılmaz'ın görevine devam etmesi yönünde bir karar çıktı.

Yılmaz'ın, başta Aboubakar ve Bailly olmak üzere takımdaki bazı oyuncuların tavırlarından rahatsız olduğunu belirttiği öğrenildi. Yılmaz'ın otoritesi sarstıkları ve kendisine saygısızlık yaptıklarını düşündüğü bu oyuncuları kadro dışı bırakmak istediğini dile getirdiği Çebi'nin ise genç hocayı, "Şu alan alacağımız radikal kararlar camiaya zarar verir" sözleriyle ikna ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın alacağı bir yenilgide nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

ABOUBAKAR İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ın hastalığını atlatan Kamerunlu futbolcusu Aboubakar dün yapılan idmanın tamamanda takımla çalıştı.