Beşiktaş-Antalya maçının devre arasında flaş gelişmeler yaşandı

Beşiktaş'ın önceki gün ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta 12 dakika içinde yediği 3 golle Antalyaspor'a 3-2 mağlup olması Siyah- Beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.
Beşiktaş'ın önceki gün ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta 12 dakika içinde yediği 3 golle Antalyaspor'a 3-2 mağlup olması Siyah- Beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.
Ancak maçın devre arasında bir tartışma yaşandığı ve oyuncuların ikinci yarıya mental olarak sağlıklı çıkmadıkları öğrenildi. Soyunma odasında Bailly ve Tayfur arasında tartışma çıktığı ve Fildişili stoperin Tayfur'un yakasına yapıştığı ifade edildi.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın iki ismi ayırmak için araya girdiği belirtilirken Bailly'nin bu esnada hocasına da sözler söylediği ve üzerine yürüdüğü öğrenildi. Yılmaz'ın da olay üzerine Bailly devre arasında oyundan çıkardığı belirtildi.
Yılmaz maç sonrası Fildişili yıldız ile ilgili "Beşiktaş formasını çekip öyle yakasına yapışamazsın. Ben bunu yaptırtmam." ifadelerini kullanmıştı. Maçtan sonra yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarından özür dileyen Bailly dünkü idman öncesi de Tayfur ve Burak Yılmaz'dan tekrar özür diledi. Tecrübeli stoperin perşembe günü oynanacak Bodo maçında forma giymesi bekleniyor.
BUGÜN AÇIKLIYOR
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yapacağı açıklama ile 3 Aralık'ta yapılacak seçimde aday olup olmayacağını duyuracak. Çebi'nin kararına göre aday sayısının artabileceği de ifade ediliyor.
ŞİMDİLİK YOLA DEVAM
Süper Lig'de önceki gün 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüceğini dile getiren teknik sorumlu Burak Yılmaz dün başkanla görüştü. Yapılan görüşmede Yılmaz'ın görevine devam etmesi yönünde bir karar çıktı.
Yılmaz'ın, başta Aboubakar ve Bailly olmak üzere takımdaki bazı oyuncuların tavırlarından rahatsız olduğunu belirttiği öğrenildi. Yılmaz'ın otoritesi sarstıkları ve kendisine saygısızlık yaptıklarını düşündüğü bu oyuncuları kadro dışı bırakmak istediğini dile getirdiği Çebi'nin ise genç hocayı, "Şu alan alacağımız radikal kararlar camiaya zarar verir" sözleriyle ikna ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın alacağı bir yenilgide nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.
ABOUBAKAR İDMANA ÇIKTI
Beşiktaş'ın hastalığını atlatan Kamerunlu futbolcusu Aboubakar dün yapılan idmanın tamamanda takımla çalıştı.