Fenerbahçe’nin belalısı Abdullah Avcı!

Takımında ikinci döneminde önemli bir zafer elde ederek 26 yıllık Kadıköy surlarını yıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda 3'üncü kez Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan etti.
2021-22 sezonunda 19 puanla lider olan Kanarya'yı 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı yönetimindeki Fırtına, 2022- 23 sezonunun 15'inci haftasında 29 puanla zirvedeki rakibini 2-0 mağlup ederek koltuğundan indirmişti. Pazar gecesi de 30 puanla ilk sırada olan Fenerbahçe'yi 3-2 devirip sarı-lacivertlilere aynı hüsranı yaşattı.
Bu arada Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı dönemde 3 büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile dış sahadaki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.