Fenerbahçe’nin belalısı Abdullah Avcı!

Fenerbahçe, son 3 sezonda da ilk yarıdaki Trabzonspor maçlarına lider çıkarken, aldığı yenilgilerle zirveyi kaybetti.Takımında ikinci döneminde önemli bir zafer elde ederek 26 yıllık Kadıköy surlarını yıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda 3'üncü kez Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan etti.2021-22 sezonunda 19 puanla lider olan Kanarya'yı 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı yönetimindeki Fırtına, 2022- 23 sezonunun 15'inci haftasında 29 puanla zirvedeki rakibini 2-0 mağlup ederek koltuğundan indirmişti. Pazar gecesi de 30 puanla ilk sırada olan Fenerbahçe'yi 3-2 devirip sarı-lacivertlilere aynı hüsranı yaşattı.Bu arada Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı dönemde 3 büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile dış sahadaki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.