PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor tarih yazdı! 19 maçtır kazanan Fenerbahçe'yi deplasmanda avladı

10’da Onuachu ile öne geçen Trabzon, 46’da Berat ve 47’de Pepe ile 3-0’ı yakaladı. Fenerbahçe’nin gollerini 61 ve 90’da penaltıdan Tadic attı... Trabzonspor her anlamda tarihi bir galibiyet aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Trabzonspor tarih yazdı! 19 maçtır kazanan Fenerbahçe’yi deplasmanda avladı

Süper Lig'deki dev maçta Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. 10. dakikada Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı: 0-1. Fenerbahçe maçın ilk yarısında hücumda etkili değildi.

43'te Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine şutu az farkla dışarı çıktı. Trabzonspor, 2. yarının hemen başında farkı 2'ye çıkardı. 46'da Berat Özdemir ceza sahası dışından çok sert ve düzgün vurdu: 2-0...

ENİS'İN ATTIĞI GOL İPTAL!
47'de Samet'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti: 0-3... 59'da Tadic, Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıda Tadic topu ağlara yolladı: 1-3... 85'te Mehmet'in Crespo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem 2. kez penaltı noktasını gösterdi. Tadic topu direğe nişanladı. Hakem penaltıyı tekrarlattı. Tadic topu bu kez ağlara yolladı: 2-3. 90+5'te Enis Destan'ın golü VAR kararıyla iptal edildi. Trabzonspor 26 yıl sonra Kadıköy'de güldü.

'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU' HEPİNİZİ YENDİK
Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında "Var'ınızı 'Yok'unuzu Hepinizi Yendik" başlıklı, hakem kararlarını eleştiren bir paylaşımda bulundu. Ayrıca hafta içinde Tadic'in balıkla yaptığı göndermeye ise, "Balık için teşekkürler" karşılığını verdi.

KADIKÖY'DE PEPE RÜZGARI
PEPE, Fenerbahçe derbisinde 3. golü atan isim oldu. Fırtına'da ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Pepe, 3. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor büyük bir sevinç yaşarken bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe takımında ise hem şaşkınlık hem de hüzün vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu’dan skandal Nükleer tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi
Vakıf Katılım
SON DAKİKA