Trabzonspor tarih yazdı! 19 maçtır kazanan Fenerbahçe’yi deplasmanda avladı

'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU' HEPİNİZİ YENDİK Trabzonspor , Fenerbahçe galibiyeti sonrasında "Var'ınızı 'Yok'unuzu Hepinizi Yendik" başlıklı, hakem kararlarını eleştiren bir paylaşımda bulundu. Ayrıca hafta içinde Tadic 'in balıkla yaptığı göndermeye ise, "Balık için teşekkürler" karşılığını verdi.

KADIKÖY'DE PEPE RÜZGARI

PEPE, Fenerbahçe derbisinde 3. golü atan isim oldu. Fırtına'da ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Pepe, 3. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor büyük bir sevinç yaşarken bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe takımında ise hem şaşkınlık hem de hüzün vardı.