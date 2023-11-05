Rotayı ülkesine çevirdi! Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic Ocak ayında takımdan ayrılabilir

Rebic'in Beşiktaş 'tan yıllık kazancı 2 milyon Euro. Hırvat oyuncunun ülkesinin iki güçlü takımı Hajduk ile Dinamo Zagreb 'e de önerildiği öğrenildi. Gelen ilk bilgiler ise iki takımın da Hırvat oyuncu için kiralama bedeli ya da bonservis ödemek istemediği yönünde.

Ancak iki ekip de Rebic'e hayır demedi. Sadece Hırvat yıldızın maaşının yüzde 20'sini karşılamaya hazırlar. Rebic'e yılda 2 milyon Euro veren Beşiktaş bu tekliflerden birisini kabul etse bile 1.6 milyon Euro daha ödemeye devam edecek. Ancak pazarlıklarla Beşiktaş'ın bu payı daha yükseğe çıkarma şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. En yüksek ihtimalin ise Rebic'in sezon sonuna kadar ya da 1.5 yıllığına bu iki kulüpten birisine kiralanması olduğu da belirtiliyor.

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Ligde ve Avrupa'da 9 kez Beşiktaş forması geyen Ante Rebic, gol ve asiste imza atamadı. Beklentilerin çok altında kaldı.