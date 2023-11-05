Kadıköy’deki kötü seri bitti! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İsmail Kartal’ı satranç ustası gibi mat etti

BERAT'TAN MÜTHİŞ GOL Abdullah Avcı 'nın gelişiyle 11'e yerleşen Berat Özdemir, Kadıköy'de jeneriklik bir gol atarak taraftarı ayağa kaldırdı. İkinci yarının hemen başında müthiş bir füze gönderen milli futbolcu, topu ağlara yolladı. Henüz ikinci yarının başında rakip kaleye yüklenen Trabzonspor 'da Edin Visca'nın soldan ortasında topu savunma uzaklaştırmak istedi. Henüz yarım dakika dolmadan muhteşem bir şut çıkaran Berat Özdemir, topu adeta bazuka gibi yolladı ve takımını 2-0 öne taşıdı.

BU AHLAKSIZLIK BİTECEK Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada VAR hakemlerine büyük tepki gösterdi. Başkan Doğan, "Bu kadar insanın emeği var. Herkesin başına geliyor bunlar. Gerçekten birileri bu maç hakkında bir karar vermiş, senaryo yazmış. Bu senaryo gerçek olmadı. Artık kendilerini başka maçlara zorlarlar. Bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bu işe önlemini almazsa açık ve net söylüyorum hayatlarında görmedikleri tepkiyi bizden görecekler. Çok net söylüyorum bak. Bu ahlaksızlık bitecek. Bir şeyin başında oturuyorsun. Adam gibi maç yönetin! Bize bir şey çalıyor, başkasına daha başka şey çalıyor. İnanılmaz bir sahtekarlık var. Bu düzenin artık değişmesi gerekiyor. Yoksa daha fazla kaos olacaktır" dedi.

KAPKARA GECENİZİ AYDINLATTIK!

Trabzonspor, tarihi galibiyet sonrası Abdullah Avcı'nın kara tahta önünde fotoğrafını paylaşarak, "KAPKARA GECENİZİ AYDINLATTIK" başlığınmı attı.

FENERBAHÇE BIZIMLE OYNAMAMIŞTI!

Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Hocamızın dediklerini uyguladılar. Taktik disipline sahip çıktık, çok iyi oynadık. Fenerbahçe'ye de fırsat vermeden oynadık, 19'da 19 yapmışlardı çünkü ama henüz bizimle oynamamışlardı. Hoca 'korkacak bir şey yok' dedi çünkü kaybedecek bir şeyimizi yoktu" dedi.

SÜMER'I YAKALADI

Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Ahmet Suat Özyazıcı (8) ve Özkan Sümer'in (3) ardından Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'yi 3+ kez mağlup eden üçüncü teknik direktör oldu. (3G 1B 1M).