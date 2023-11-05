PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kadıköy'deki kötü seri bitti! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İsmail Kartal'ı satranç ustası gibi mat etti

Abdullah Avcı kontra silahıyla Fener’in işini bitirdi. Berat ve Mendy ile orta alanda fiziki üstünlüğü ele geçirdi. Dzeko ve Szymanski’yi etkisizleştirip ezeli rakibinin fişini çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Kadıköy’deki kötü seri bitti! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İsmail Kartal’ı satranç ustası gibi mat etti

Hafta boyunca Fenerbahçe'yi takımına ezberleten Abdullah Avcı, uyguladığı taktikle tarihi bir zafer kazandı. Müthiş bir seri yakalayarak sezona 19 galibiyetle giren F.Bahçe'ye Kadıköy'de konuk olan Bordo-Mavililer, zorlu deplasmanda 3 puanı taştan çıkardı.

Berat ve Mendy ile rakiplerini 2. bölgede karşılayarak kaleye yaklaştırmayan Abdullah Avcı, hızlı oyuncularla da kontratak golü buldu. Ayrıca Dzeko ve Szymanski'nin pasifize edilmesiyle Trabzonspor, devreyi 1-0 öne kapattı. Karadeniz ekibi ikinci devreye de kasırga gibi girdi.

RAKİP UYANMADAN 2 GOL!
İkinci yarının hemen başında direkt kaleye giderek başlayan Trabzonspor, sol kanattan gelerek Osayi'nin savunma zaafiyetinden faydalandı ve 2 gol buldu.

Bordo-Mavili çalıştırıcı, 38 yıllık şampiyonluğun ardından Kadıköy'de 26 sezonluk kazanamama serisine de son verdi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için geldik. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Farkı açsaydık oyun daha sıkışmayacaktı. İkinci yarıda biraz düştük ama kazandık. Onuachu'nun iptal edilen golü ile bize karşı verilen penaltıda ne fark var ben anlamadım" dedi.

ONUACHU HAVA YOLLARI
Trabzonspor'un yıldız golcüsü derbileri sevdi... Bordo-Mavili formayla ilk golünü Beşiktaş karşısında atan Nijeryalı santrfor, son golünü ise Fenerbahçe ağlarına yolladı. Yıldız futbolcu, maçtaki ilk şutunu gole çevirirken, 9. dakika 43. saniyede Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 kez ağları sarstı. Bunlardan Beşiktaş, Pendik ve Fenerbahçe maçlarında golleri kafayla kaydeden Onuachu, sadece Hatayspor'a sol ayağıyla gol atmıştı. Yıldız futbolcu, ilk yarıda sahanın yıldızıydı. Tecrübeli isim, 73'te yerini Enis Destan'a bıraktı.

BERAT'TAN MÜTHİŞ GOL
Abdullah Avcı'nın gelişiyle 11'e yerleşen Berat Özdemir, Kadıköy'de jeneriklik bir gol atarak taraftarı ayağa kaldırdı. İkinci yarının hemen başında müthiş bir füze gönderen milli futbolcu, topu ağlara yolladı. Henüz ikinci yarının başında rakip kaleye yüklenen Trabzonspor'da Edin Visca'nın soldan ortasında topu savunma uzaklaştırmak istedi. Henüz yarım dakika dolmadan muhteşem bir şut çıkaran Berat Özdemir, topu adeta bazuka gibi yolladı ve takımını 2-0 öne taşıdı.

BU AHLAKSIZLIK BİTECEK
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada VAR hakemlerine büyük tepki gösterdi. Başkan Doğan, "Bu kadar insanın emeği var. Herkesin başına geliyor bunlar. Gerçekten birileri bu maç hakkında bir karar vermiş, senaryo yazmış. Bu senaryo gerçek olmadı. Artık kendilerini başka maçlara zorlarlar. Bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bu işe önlemini almazsa açık ve net söylüyorum hayatlarında görmedikleri tepkiyi bizden görecekler. Çok net söylüyorum bak. Bu ahlaksızlık bitecek. Bir şeyin başında oturuyorsun. Adam gibi maç yönetin! Bize bir şey çalıyor, başkasına daha başka şey çalıyor. İnanılmaz bir sahtekarlık var. Bu düzenin artık değişmesi gerekiyor. Yoksa daha fazla kaos olacaktır" dedi.

KAPKARA GECENİZİ AYDINLATTIK!
Trabzonspor, tarihi galibiyet sonrası Abdullah Avcı'nın kara tahta önünde fotoğrafını paylaşarak, "KAPKARA GECENİZİ AYDINLATTIK" başlığınmı attı.

FENERBAHÇE BIZIMLE OYNAMAMIŞTI!
Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Hocamızın dediklerini uyguladılar. Taktik disipline sahip çıktık, çok iyi oynadık. Fenerbahçe'ye de fırsat vermeden oynadık, 19'da 19 yapmışlardı çünkü ama henüz bizimle oynamamışlardı. Hoca 'korkacak bir şey yok' dedi çünkü kaybedecek bir şeyimizi yoktu" dedi.

SÜMER'I YAKALADI
Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Ahmet Suat Özyazıcı (8) ve Özkan Sümer'in (3) ardından Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'yi 3+ kez mağlup eden üçüncü teknik direktör oldu. (3G 1B 1M).

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Turgay Ciner’in Habertürk’ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler
SON DAKİKA