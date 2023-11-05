Galatasaray’ın kaptanı Muslera Bayern maçında forma giyecek mi? Beklenen haber geldi...

DÜNYANIN EN İYİ SAĞ BEKİ! Aslan'da formunu yavaş yavaş yakalayan Wilfried Zaha'dan flaş bir hareket geldi. Fildişili oyuncu, Kasımpaşa zaferi sonrası paylaşım yapan Sacha Boey'in gönderisine yorum yaptı. Zaha yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi sağ beki" ifadelerini kullandı. Zaha'nın bu paylaşımı kısa sürede birçok Galatasaray taraftarı tarafından paylaşıldı.

ICARDİ'DEN OLAY CEVAP! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi , Fenerbahçe li taraftarlara cevap verdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Trabzonspor maçı öncesi Mauro Icardi'nin geçen sezonki formasını ateşe verdi. Bu görüntüyü paylaşıp Türkçe cevap veren Arjantinli yıldız, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler" ifadelerini kullandı. Icardi'nin paylaşımı Galatasaraylı taraftarları memnun etti. Icardi geçen sezon Fenerbahçe'ye hem Kadıköy'de hem Seyrantepe'de gol atmıştı.

SAMSUN 90+8'DE GÜLDÜ Samsunspor evinde Hatay'ı 2-1 yenip ligdeki ilk galibiyetini aldı. Hatay'ın golünü 36'da Ze, Samsun'un gollerini ise 77'de penaltıdan Ercan ile 90+9'da Schindler attı. Hatay'da Joelson uzatmada kırmızı gördü.

PENDİKSPOR SAMBA YAPTI Pendikspor 11. haftada deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 yendi. Pendik'in gollerini 30'da Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60'da Welinton ve 83'te Thuram attı. İstanbul'un gollerini 40'da Ndao ile 89'da Rroca kaydetti. Pendik'te Brezilyalı Welinton, 2 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.





VE ARDA SAHNE ALIYOR

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giymeye hazırlanıyor. Real Madrid Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Arda Güler, maç kadrosunda yer alacak" dedi. İtalyan teknik adam ayrıca, "Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı maç bugün TSİ 23.00'te başlayacak. Bu arada İspanyol basını, Real Madrid formasıyla ilk kez sahada olma heyecanı yaşayan Arda Güler'in fiziksel değişimine dikkat çekti. 4 ay önce sezon başındaki bir fotoğrafla, son antrenmandaki bir fotoğrafı karşılaştırılan Arda Güler'in, özellikle bacak kaslarındaki gelişim gözler önüne serildi.

KARTAL ZORLU DEPLASMANDA

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş 11. hafta mücadelesinde bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadele 19.00'da start alacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Amartey, Colley, Emrecan, Masuaku, Ghezzal ve hastalığı devam eden Aboubakar'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek.



KEÇİÖREN'DEN NEFİS GERİ DÖNÜŞ

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle Çorum'u 3-2 mağlup etti. Konuk takımın gollerini 55 ve 57'de Camara ve 81'de Bardhi (p) atarken Çorum'un gollerini 28'de (p) Ozan ve 40'ta Ahmet kaydetti. Keçiörengücü puanını 17'ye yükseltirken, Çorum 14 puanda kaldı.

GENÇLERLE OYNAMAK ZOR

Giresunspor teknik direktörü Mehmet Birinci, "Genç oyuncularla oynuyoruz, yaş ortalamamız 21. Bu ligde 21 yaş ortalaması ile oynamak hakikaten zor. İnşallah onlarla başaracağız." ifadelerini kullandı.

HAFTANIN MVP'Sİ SHENGELİA

THY EuroLeague'in 6. haftasının MVP'si Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia seçildi. Gürcü oyuncu takımının Anadolu Efes'i 93-81 yendiği maçta 19 sayı, 5 ribaunt ve 6 asist ile oynamıştı.

MİLAN'DAN KWİOR ATAĞI

İtalyan basını Milan'ın, Arsenal'ın savunma oyuncusu Jakup Kwior'u transfer etmek istediğini öne sürdü. 23 yaşındaki Polonyalı stoperin İngiliz kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

HEYECAN 3 MAÇLA SÜRECEK

Süper Lig'in 11. haftasında bugün 3 maç oynanacak. 13.30'da Sivas ile Adana Demir karşılaşacak. 16.00'da başlayacak maçlarda ise Konyaspor ile Karagümrük, Başakşehir ile de Ankaragücü kozlarını paylaşacak.

AVRUPA'YA DÖNMEK YOK

Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, kariyer planı hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, "Şu anda Avrupa'ya geri dönmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

BAYERN DORTMUND'U 4'LEDİ

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Bayern Münih, Bundesliga'da Dortmund'u deplasmanda 4-0 yendi. 4'te Upamecano ile öne geçen Münih'te Kane; 9, 72 ve 90+3'de hat-trick yaptı.

İSTANBUL'DA MARATON VAKTİ

45. İstanbul Maratonu bugün yapılacak. Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında bitecek organizasyonda toplamda 45 bin sporcu yarışacak. Erkekler ve kadınlarda kazananlar 30 bin TL ödül alacak.