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Fenerbahçe'ye 26 yıl sonra büyük şok! Savunmada stoper orta alanda futbolcu kalmadı: İşte çok konuşulan VAR pozisyonları...

Fred, Djiku ve Becao’yu mumla arayan Kanarya’da İsmail de kızardı. Adana Demirspor deplasmanı öncesi çok büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şok yenilgiyi değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Maça iyi ve baskılı başladık ama ikinci yarı beklemediğimiz goller yedik. Bu goller bizi şoke etti. Yolumuza devam edeceğiz ve gerekli dersleri çıkaracağız" diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Fenerbahçe’ye 26 yıl sonra büyük şok! Savunmada stoper orta alanda futbolcu kalmadı: İşte çok konuşulan VAR pozisyonları...

Evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe sadece 3 puan kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler bu yenilgiyle adeta darbe üstüne darbe aldı. Derbi mağlubiyeti sonrası liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a bırakan Sarı Kanarya Fred'in sakatlığının ardından Adana Demirspor maçı öncesi orta sahadaki en önemli yıldızı İsmail Yüksek'i de kırmızı kart sonrası kaybetti.

26 YIL SONRA GELEN YENİLGİ
Bu sezonki tüm maçlarını kazanan ve 19'da 19 yapan Fenerbahçe bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alırken ezeli rakibi Trabzonspor'a 26 yıl sonra sahasında kaybetti.

Bordo-Mavililer ligde Kanarya'yı en son 1997-98 sezonunda Kadıköy'de 3-1'lik skorla yenmişti. Defans hattındaki eksiklerden dolayı rakibine çok sayıda pozisyon veren Sarı-Lacivertliler bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını yenik kapatırken kalesinde de ilk kez 3 gol gördü.



SOYADI KÜÇÜK TARTIŞMA BÜYÜK
Fenerbahçe-Trabzonspor buluşması tansiyonu yüksek bir şekilde geçti. Dev maçın hakemi Zorbay Küçük, verdiği kararlarla tartışma yarattı. Küçük'ün kararları iki tarafı da memnun etmedi.

41'de Onuachu'nun attığı gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. 45'te Fenerbahçe'de Szymanski, ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR'ı dinleyen hakem Küçük, korner kararı verdi.

61. dakikada bu kez Trabzonsporlular hakeme tepki gösterdi. Kanarya'nın Tadic ile attığı penaltı golünden önce Bordo-Mavililer faul olduğu yönünde itiraz etti. Bu golle Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi.

88. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Direkten dönen topa müdahale eden Mendy'nin ceza alanına erken girmesi nedeniyle vuruş tekrarlandı ve Tadic bu kez golü attı ve fark da 1'e indi.

Trabzonspor'da 90+5'te Enis Destan durumu 4-2'ye getirdi ancak; VAR uyarısıyla faul kararı çıktı ve gol iptal edildi.

SAMET AKAYDIN'A AĞLATAN PROTESTO
Son haftalarda sakatlık sorunlarıyla da boğuşan Fenerbahçe, Trabzonspor maçında büyük bir savunma krizi yaşadı. İsmail Kartal, Becao ve Djiku'nun yokluğunda Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde'ye şans verirken, iki futbolcu da çok aksadı. 2. ve 3. golde hatası olan Samet topu her ayağına aldığında ıslıklar ve alkışlarla protesto edildi. 73'te oyundan çıkan milli futbolcu bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

KARTAL: DERS ÇIKARACAĞIZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şok yenilgiyi değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Maça iyi ve baskılı başladık ama ikinci yarı beklemediğimiz goller yedik. Bu goller bizi şoke etti. Yolumuza devam edeceğiz ve gerekli dersleri çıkaracağız" diye konuştu.

AHLAKSIZLIK DİZ BOYU
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, 3-2 biten maç sonunda, "Ahlaksızlık diz boyu. Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız. Yukarıda Allah var. Allah korkusu olmayanlarla sonuna kadar savaşacağız" dedi.

KURBAN DEĞİL SAVAŞCIYIZ
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, "Sakatlıklar var ama bu bahane değil. Bizler kurban değiliz, savaşcıyız. Hiçbir şeyi bahane olarak sunmayız. Takım karakterini sahaya koydu. 3-3 yapabilirdik. Bizim için kötü bir darbe oldu ama ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.

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