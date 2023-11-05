Fenerbahçe’ye 26 yıl sonra büyük şok! Savunmada stoper orta alanda futbolcu kalmadı: İşte çok konuşulan VAR pozisyonları...

KARTAL: DERS ÇIKARACAĞIZ Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şok yenilgiyi değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Maça iyi ve baskılı başladık ama ikinci yarı beklemediğimiz goller yedik. Bu goller bizi şoke etti. Yolumuza devam edeceğiz ve gerekli dersleri çıkaracağız" diye konuştu.

AHLAKSIZLIK DİZ BOYU

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, 3-2 biten maç sonunda, "Ahlaksızlık diz boyu. Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız. Yukarıda Allah var. Allah korkusu olmayanlarla sonuna kadar savaşacağız" dedi.

KURBAN DEĞİL SAVAŞCIYIZ

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, "Sakatlıklar var ama bu bahane değil. Bizler kurban değiliz, savaşcıyız. Hiçbir şeyi bahane olarak sunmayız. Takım karakterini sahaya koydu. 3-3 yapabilirdik. Bizim için kötü bir darbe oldu ama ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.