Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Bordo mavililer Onuachu, Berat ve Pepe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin pentaltıdan gelen 2 golünü de Tadic kaydetti.
SERİ SONU
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'nin 10 maçlık serisi de sona erdi.
Balık için teşekkürler. 🎣😋 https://t.co/5L5yphIIyO pic.twitter.com/Mnv0BlxUcP— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023
Fenerbahçe bu mağlubiyetle liderliği de Galatasaray'a kaptırmış oldu.
İSMAİL KIZARDI
Fenerbahçe'i İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Milli futbolcu 2. yarıda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.
TANDEM DEĞİŞTİ GOLLER GELDİ
Fenerbahçe'de sezonun iyi ikililerinden Djiku ve Becao'nun sakatlığında stoper tandeminde Samet Akaydin ve Oosterwolde yer aldı. Trabzonspor'un attığı gollerde iki ismin hataları dikkat çekti.
ONUACHU AFFETMİYOR
Trabzonspor'un 'dev' golcüsü Onuachu kafa toplarını affetmiyor. Nijeryalı golcü kafa golüyle takımını öne geçirirken bir golü de faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
TRABZONSPOR İLKİ BAŞARDI
Kadıköy'de oynanan maçın ilk yarısını önde kapatan Trabzonspor bir ilki gerçekleştirdi. Bordo mavililer bu sezon Fenerbahçe'ye karşı ilk devreyi önde bitiren tek takım oldu.
26 YILLIK SERİ BİTTİ
Trabzonspor bu galibiyetle bir seriye daha son verdi. Fırtına Kadıköy'de 26 yıl sonra lig maçı kazanmış oldu.
2. YARI FIRTINA ÇIKTI
Karşılaşmanın 2. yarısının başında Kadıköy'de adeta Fırtına çıktı. Trabzonspor 46 ve 47. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 3'e çıkardı.
SAMET'E TEPKİ
Fenerbahçe'nin yediği gollerde yaptığı hatalarla dikkat çeken Samet Akaydin, taraftardan tepki gördü.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL KOREOGRAFİ
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.
29 Ekim tarihinde Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterisini ilk iç saha maçında gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.
Fenerbahçe tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.