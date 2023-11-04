TANDEM DEĞİŞTİ GOLLER GELDİ Fenerbahçe'de sezonun iyi ikililerinden Djiku ve Becao'nun sakatlığında stoper tandeminde Samet Akaydin ve Oosterwolde yer aldı. Trabzonspor'un attığı gollerde iki ismin hataları dikkat çekti.





TRABZONSPOR İLKİ BAŞARDI

Kadıköy'de oynanan maçın ilk yarısını önde kapatan Trabzonspor bir ilki gerçekleştirdi. Bordo mavililer bu sezon Fenerbahçe'ye karşı ilk devreyi önde bitiren tek takım oldu.



26 YILLIK SERİ BİTTİ

Trabzonspor bu galibiyetle bir seriye daha son verdi. Fırtına Kadıköy'de 26 yıl sonra lig maçı kazanmış oldu.