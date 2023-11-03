Okan Buruk’tan Ndombele ve hamburger açıklaması!

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta flaş bir karar aldı.Sarı kırmızılı takımda kiloları sebebiyle eleştirilen Tanguy Ndombele, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Fransız oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında da kadroya yazılmadı.Okan Buruk, Ndombele ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı ve hafta içi çıkan "Bayern Münih maçı sonrası otele hamburger söyledi" haberi hakkında konuştu;