Okan Buruk’tan Ndombele ve hamburger açıklaması!

Sarı kırmızılı takımda kiloları sebebiyle eleştirilen Tanguy Ndombele, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Fransız oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında da kadroya yazılmadı.
"NDOMBELE İDDİALARI ÇOK ÇİRKİN"
Okan Buruk, Ndombele ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı ve hafta içi çıkan "Bayern Münih maçı sonrası otele hamburger söyledi" haberi hakkında konuştu;
"Ndombele ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Yalanın her türlüsü kötü. Kulübümüz gereken işlemleri yapacaktır. Hamburger söylemiş, öyle olmuş böyle olmuş... Bu yalanı bir hafta sonra atmaları gerekiyordu. Daha doğru olurdu bu yalan! Ndombele yakın süre içinde bizimle birlikte olacak. Ona ilk günkü gibi güveniyorum."