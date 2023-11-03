Modric’ten Arda Güler sözleri!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklarla formasından uzak kalan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmak için geri sayıma geçti.Yaklaşık 3 haftadır takımla yoğun tempoda çalışan Arda Güler fiziksel eksiğini gidermek için yoğun çaba harcıyor. Antrenmanlarda da göz kamaştıran milli yıldız, Luka Modric'in övgüsünü aldı.Carlo Ancelotti ve sağlık heyetinin raporu doğrultusunda henüz süre alamayan fakat antrenmanlarla fiziksel eksiğini gideren Arda Güler, Fransız yıldız Camavinga'ya attığı çalımla alkışları topladı. Fransız oyuncu Arda'nın çalımı sonrası uzun süre yerde kalırken antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler'in Camavinga'ya attığı çalım sonrası Luka Modric, "Bu hepimizi emekli edecek." ifadesini kullandı.Haberde, ''Arda takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı ve bir kez daha potansiyelinin kanıtlarını gösteriyor. Türk oyuncu Madrid'in antrenmanlarında detaylar ve parıltılar bırakmaya devam ediyor. Perşembe günkü antrenmanda bireysel bir hareketle, harika bir gol atmadan önce Camavinga'yı oturduğu yerde bıraktı. Bunu santimlerce uzaktan gören ve Camavinga'nın ayağa kalkmasına yardım eden Modric, genç Türk oyuncunun oyununa tepkisini göstermekten çekinmedi "Bu hepimizi emekli etmeye geldi, ha?" diyerek şaka yaptı." ifadelerine yer verildi.