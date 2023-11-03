Filistin’e destek veren Anwar El Ghazi’nin sözleşmesi feshedildi!

Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi ile yollarını ayırdı. Mainz, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Bundesliga sonuncusu Mainz 05, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Anwar El Ghazi ile ilgili kararını verdi.

Daha önce Filistin'e destek verdiğini duyuran Anwar El Ghazi ile vedalaşıldı.

Mainz, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada El Ghazi'nin sosyal medya açıklamaları ve paylaşımları sebebiyle böyle bir karar alındığı vurgulandı.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.