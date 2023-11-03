Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçının tarihi değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 30 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının tarihinin değiştiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.