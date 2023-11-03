Erik ten Hag: "Daha iyi olacağız"

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, dikkat çeken açıklama yaptı.Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Ajax'ta oynattığım futbolu burada oynatamam. Farklı oyuncular var. Bu yüzden buraya topa sahip olma felsefesiyle geldim. Geçen yıl bunu gördük, çok iyi futbol oynadık. Bu sezon felsefemiz biraz farklı." dedi.Transfer düşünmediklerini söyleyen Ten Hag, "Güçlü bir soyunma odamız, güçlü bir kadromuz ve güçlü bir teknik ekibimiz var. Oyunculara güvenim tam. Bu oyuncuların ne kadar iyi oynayabildiğini daha önce gördük. Onları daha iyi hale getirmek bana düşüyor. Kadromuz iyi ve transfer düşünmüyorum. Sakat oyuncularımız döndüğünde daha iyi oynayacağız." ifadelerini kullandı.