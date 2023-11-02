Weghorst’un menajerinden Galatasaray itirafı!

Trendyol Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısında döndü. Hollandalı yıldız sarı kırmızılılara gelmek istese de transfer gerçekleşmedi.Weghorst'un Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Radyospor'a verdiği röportajda detayları anlattı."Yaz döneminde Galatasaray'la görüştük. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray onu istedi, hem Okan hoca istedi, Ayhan Akman ile konuyu konuştuk, o da olmasını çok istiyordu; ancak Burnley 10 milyon Euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi, Alman takımları çok bastırdı ve Hoffeniem'a kiralık gitti. İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ama olmadı."Wout Weghorst geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giydi. 31 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de 8 gol atarken, 4 asist yaptı. Weghorst'un Beşiktaş ve milli takım performansı oyuncuya Manchester United kapıların açtı.Devre arasında Weghorst, Kırmızı Şeytanlar'a kiralık gitti. Manchester United formasıyla Premier Lig'de 17 maça çıkan Weghorst 1 asist yaptı.31 yaşındaki Hollandalı golcü, bu sezonu kiralık olarak Hoffenheim'a gitti. Weghorst, Hoffenheim formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.