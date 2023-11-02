Galatasaray’da Fransız Ndombele’ye Okan Buruk resti! “Böyle devam edersen ayrılık kaçınılmaz”

Yaz transfer döneminde Galatasaray 'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele , şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Hayal kırıklığı yaşatan Ndombele, fazla kilolarıyla da eleştirilerin hedefi durumunda.

Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk 'un, beslenmesine dikkat etmeyen, hazır yiyeceklerden uzak durmayan, hem antrenmanlarda hem de maçlardaki performansından memnun olmadığı futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Buruk'un, Devler Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında silik bir oyun sergileyen Ndombele'ye, bu şekilde devam etmesi halinde yol ayrımının yakın olduğunu ilettiği gelen haberler arasında. İngiliz ekibi Tottenham'dan kiralanan ve 15 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunan futbolcu ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

26 yaşındaki Kongo kökenli Fransız yıldız ile yollar ayrılırsa, bu mevkiye transfer ihtiyacı doğacak. Ndombele, Aslan'da 7 maçta 123 dakika oynadı ve skor üretemedi. Sezon sonu kontratı bitecek futbolcu, Cimbom'da 3.1 milyon Euro kazanıyor.