Bayern Münih’de Galatasaray maçı öncesi bir sakatlık depremi daha

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'e Matthijs de Ligt'den kötü haber.



Almanya Kupası'ndaki Saarbrücken maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Matthijs de Ligt'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Bild'de yer alan haberde Matthijs de Ligt'in en az 1 ay forma giyemeyeceği kaydedildi.



Matthijs de Ligt, dün akşam oynanan Saarbrücken maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Laimer'e bırakmıştı.



UPAMECANO VE GUERREIRO DA SAKAT



Bayern Münih savunmasında Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun da sakatlıkları sürüyor.



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabaka TSİ 23:00'de başlayacak.