Artık istanbul’da! Galatasaray’ın önündeki 10 maçın 8’ini İstanbul’da oynayacak olması dikkati çekiyor





ICARDI TARTIŞMASI

Başarılı performansıyla G.Saray'ın hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olan Mauro Icardi, takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte bir akşam yemeğinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla mangal partisi veren Icardi'nin yemekten önce nargile ve şarap içmesi dikkati çekerken, bu görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Beşiktaş derbisinde ayağından sakatlandıktan sonra antrenmanlara katılmayıp, iğneyle maça çıkan Icardi'yi bazı taraftarlar eleştirdi. Bir kesim taraftar, "Futbolcu nargile içmemeli" derken, Tangocu'ya destek veren taraftarlar ise "Icardi, gollerini kutluyor" yorumunu yaptı.





ALTIN TOP 8. KEZ MESSİ'NİN

Fıfa'nın düzenlediği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or (Altın Top) Paris'te dün gece yapıldı. 2023 Ballon d'Or'un sahibi Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, bu ödülle birlikte Ballon d'Or'u 8. kez kazandı. Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi ise Erling Haaland oldu.





FRANSA'DA SKANDAL!

Fransa Ligi'nde Marsilya evinde Lyon'u konuk edecekti. Lyon, maç öncesi Marsilya taraftarlarının saldırısına uğradı. Marsilya taraftarları stadyuma gelen Lyon takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonrasında Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso yaralandı ve kanlar içinde kaldı. Yardımcısı Raffaele Longo da yaralandı. Fransa Futbol Federasyonu, maçı ileri bir tarihe erteledi. Marsilya-Lyon maçı öncesi yaşanan saldırıda polis, 7 kişiyi tutukladı. L'Equipe'nin haberine göre; Marsilya, olaylar stadın dışında yaşandığı gerekçesiyle hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak. Fransa Futbol Federasyonu'nun ise yaşanan olayların çok sık tekrar edilmesi nedeniyle Marsilya'ya seyircisiz oynama cezası vermesi bekleniyor.







KUPADA BÜYÜK HEYECAN TÜRKİYE

Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla start alacak. Bugün Kasımpaşa-Aksaray, Afyon-Muş, Hatayspor- Sarıyer ve Alanyaspor- Kütahya maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak GALLER BİLETLERİ SATIŞTA

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışlarına başlandı. Bilet fiyatlarının 1400 TL olduğu ve genel satışın bugün olacağı bildirildi.



RUBİALES'E 3 YIL MEN

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası Hermoso'yu dudağından öpmesi nedeniyle tartışma yaratmıştı. FIFA, Rubiales'i 3 yıl futboldan men etti.



FİLEDE DERBİ HEYECANI

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında bugün Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Ayos karşılaşacak. Burhan Felek Salonu'ndaki derbi 19.00'da başlayacak. Maç öncesi Kanarya'nın 3, Kartal'ın 1 galibiyeti bulunuyor.



AJAX'TA SCHİP DÖNEMİ

Ajax, Maurice Steijn'den boşalan teknik direktörlük görevine John van 't Schip'in getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı çalıştırıcı ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



MARATONA YENİ SPONSOR

Getir, 45. İstanbul Maratonu'nun resmi sponsoru oldu. Maratonda koşacak Getirliler bu yıl da TEV ile birlikte teknoloji alanında lisans eğitimi gören kız öğrencilere sağlanan burs fonu için bağış toplayacak.



RAMSDALE SATIŞ LİSTESİNDE

İngiliz medyası Arsenal'in 25 yaşındaki kalecisi Aaron Ramsdale'ı önümüzdeki yaz transfer döneminde satmak istediğini öne sürdü. Bu sezon 6 maça çıkan İngiliz file bekçisi söz konusu maçlarda 5 gole engel olamadı.



EUROCUP'TAN ÇEKİLDİLER

Eurocup'ta mücadele eden İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, FIBA ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle turnuvadan çekildiklerini duyurdu.

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