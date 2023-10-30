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Trabzonspor-Fatih Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Abdullah Avcı yönetiminde 2. maçında ilk puan kaybını yaşayan Trabzonspor, 14 şutta karavana attı. 10 haftada puan kaybı 14’e çıktı. Maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ekim 2023 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:02
Trabzonspor-Fatih Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Trabzonspor Fatih Karagümrük ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. 15. dakikada Onuachu'nun ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

29'da Mendy'nin ceza sahası dışından vuruşu yan direkten döndü. Bordo- Mavililer, 41'de Onuachu ile yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

ONUACHU GOLÜ ATTI AMA
62'de Karagümrük'lü Birashi'nin ortasında Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda Uğurcan köşeye giden topu kurtardı. 64'te Eysseric ceza sahası dışından sert vurdu. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır gole yine izin vermedi. 71'de Bardhi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı. 83'te Onuachu'nun attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u tek golle mağlup eden Fırtına, Karagümrük ile berabere kalarak puanını 16'ya yükseltti.

BUNU YAŞAMAK KOLAY DEĞİL
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 biten Karagümrük maçı sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk 30 dakikada baskıyı çok doğru yaptık. Oyunu kopartabilirdik. Dört pozisyonumuz vardı. 30. dakikadan sonra merkezden uzak kaldık ve geçiş yedik. Rakibe de öz güven ve cesaret geldi. Oyun daha dengeli bir hale geldi" ifadelerini kullandı. 10 maçta 4 mağlubiyetin olduğunu hatırlatan Avcı, "Trabzonspor tarihinde 10 maçta 4 mağlubiyet kolay bir süreç değil. Bunu birden ortadan kaldırmak, daha iyi bir hale getirebilmek hem oyun hem oyuncuyla olabiliyor. Neler yapabileceğimize bakacağız" diye konuştu.



100. YIL KUTLANDI
Trabzonsporlu futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınmaya "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" yazılı pankartla çıktı.



TREZEGUET ISINIRKEN SAKATLANDI
Alanyaspor maçında yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mahmoud Trezeguet, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Karagümrük maçına ilk 11'de başlayacaktı. Ancak talihsiz bir durum yaşandı. Mısırlı oyuncu karşılaşma öncesinde yapılan son ısınma esnasında ayağında ağrı hissetti ve çalışmayı yarıda bıraktı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Avcı'nın kararıyla Trezeguet'nin yerine maça Taxiarchis Fountas, ilk 11'de başladı.



ACI VATAN DEPLASMAN!
Trabzonspor'un bu sezonki deplasman karnesi kırıklarla dolu. Bordo-Mavililer, dış sahadaki 5 lig maçından sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan çıkarabildi. İlk deplasman maçında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, 2. maçında Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Hatayspor'a karşı 2-0 öne geçip 3-2 mağlup olan Fırtına, Adana Demirspor'a ise 1-0'la kaybetmişti. Trabzonspor dün ise Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. İç sahada ise 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'ini yitirdi.



ÜZÜCÜ REKOR!
Dün Karagümrük önünde çektiği 14 şutta da çerçeveyi bulamayan Trabzonspor 2014-2015 sezonundan bu yana en çok şutla karavana attığı maçı oynadı.

ENIS BARDHI KULÜBEYE ÇEKİLDİ
Fırtına'nın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Bordo-Mavililer'de Kuzey Makedonyalı Enis Bardhi, yedek kulübesine çekildi. Yıldız oyuncunun yerine Yunan futbolcu Taxi Fountas görev yaptı.

TRABZON'UN BORCU 3.8 MİLYAR
Trabzonspor Kulübü'nün 54. Olağan Divan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Denetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Keskin, 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Bordo-Mavili kulüp ve tüm bağlı şirketlerin net borcunun 3 milyar 832 milyon lira olduğunu da kaydetti.

LİGDE BİR İLK
Karagümrük ile Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk yarısı isabetli şuta sahne olmayan ilk maçı oynadı. Trabzonspor, 8 şutta isabet sağlayamadı. Maçtaki ilk isabetli şut 59'da Feghouli'den geldi.

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