100. YIL KUTLANDI Trabzonspor lu futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınmaya "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" yazılı pankartla çıktı.

TREZEGUET ISINIRKEN SAKATLANDI Alanyaspor maçında yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mahmoud Trezeguet, teknik direktör Abdullah Avcı 'nın kararıyla Karagümrük maçına ilk 11'de başlayacaktı. Ancak talihsiz bir durum yaşandı. Mısırlı oyuncu karşılaşma öncesinde yapılan son ısınma esnasında ayağında ağrı hissetti ve çalışmayı yarıda bıraktı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Avcı'nın kararıyla Trezeguet'nin yerine maça Taxiarchis Fountas, ilk 11'de başladı.

ACI VATAN DEPLASMAN! Trabzonspor 'un bu sezonki deplasman karnesi kırıklarla dolu. Bordo-Mavililer, dış sahadaki 5 lig maçından sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan çıkarabildi. İlk deplasman maçında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, 2. maçında Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Hatayspor'a karşı 2-0 öne geçip 3-2 mağlup olan Fırtına, Adana Demirspor'a ise 1-0'la kaybetmişti. Trabzonspor dün ise Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. İç sahada ise 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'ini yitirdi.





ÜZÜCÜ REKOR!

Dün Karagümrük önünde çektiği 14 şutta da çerçeveyi bulamayan Trabzonspor 2014-2015 sezonundan bu yana en çok şutla karavana attığı maçı oynadı.



ENIS BARDHI KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Fırtına'nın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Bordo-Mavililer'de Kuzey Makedonyalı Enis Bardhi, yedek kulübesine çekildi. Yıldız oyuncunun yerine Yunan futbolcu Taxi Fountas görev yaptı.



TRABZON'UN BORCU 3.8 MİLYAR

Trabzonspor Kulübü'nün 54. Olağan Divan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Denetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Keskin, 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Bordo-Mavili kulüp ve tüm bağlı şirketlerin net borcunun 3 milyar 832 milyon lira olduğunu da kaydetti.

LİGDE BİR İLK

Karagümrük ile Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk yarısı isabetli şuta sahne olmayan ilk maçı oynadı. Trabzonspor, 8 şutta isabet sağlayamadı. Maçtaki ilk isabetli şut 59'da Feghouli'den geldi.