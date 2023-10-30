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Pendik'i farkla yenen Fenerbahçe'den futbol şov! Aslan'dan 1 gün sonra koltuğu geri aldı

Fenerbahçe ligde 10’da 10, tüm resmi maçlarda da 19’da 19 yaptı. Kanarya ligdeki 10 maçın 7’sinde de kalesini gole kapatmayı başardı. Kanarya oynadığı futbolla Galatasaray’a mesaj da yolladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ekim 2023 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:02
Pendik’i farkla yenen Fenerbahçe’den futbol şov! Aslan’dan 1 gün sonra koltuğu geri aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Pendispor'u deplasmanda yenerek ligde 10'da 10, bu sezonki tüm resmi maçlanda 19'da 19 yapan Fenerbahçe, emin adımlarda yoluna devam ediyor.

Süper Lig'de attığı gol sayısını 29'a yükselten Sarı-Lacivertliler dün gece ilk yarıda bulduğu 2 golle ilk yarılardaki gol sayısını da 15'e çıkardı. Bir diğer önemli faktör ise Fenerbahçe'nin savunması. Savunmasında yaşanan eksiklere rağmen dün gece de gol yememeyi başaran Fenerbahçe Süper Lig'deki 10 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmış oldu.

LIVAKOVIC GÜVEN VERİYOR
Savunma oyuncuları görevini eksiksiz yaparken hücuma da katkı veriyorlar. Özellikle Ferdi ve Osayi kanatlandan yaptıkları bindirmelerde Fenerbahçe'nin gol sayısında hatırı sayılır katkıları var. Sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe dünkü Pendik maçının 2. yarısında savunmanın göbeğinde Samet Akaydın-Oosterwolde ikilisini kullandı ama performans yine üst düzeydeydi. Kaleci Livakovic'in kalede verdiği güven de son derece dikkat değer. Savunmada geçit vermeyen Fenerbahçe 29 golle de ligin en çok gol atan takımı.



FRED ŞOKU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku yaşandı. Brezilyalı orta saha Fred karşılaşmanın 9. dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından oyuna devam edemeyen Fred'in yerine teknik direktör İsmail Kartal, Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Sarı-Lacivertliler'de ilk yarıda arka adalesinden sakatlık geçiren Brezilyalı Rodrigo Becao da ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Oosterwolde'ye bıraktı.



GOLLERE DEVAM EDİYOR
Kanarya'nın bu sezonki yıldızlarından İrfan Can Kahveci etkili futbolunu skor katkısıyla taçlandırmaya devam ediyor. Pendikspor filelerini de havalandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki 5. gole ulaştı. Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'le iyi bir uyum yakalayan tecrübeli futbolcu gollerininin haricinde takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi. Yıldız futbolcu sezon genelinde ise 18 maçta 9 gol 5 asiste ulaştı.



PENALTI İÇİN DAHA NE YAPALIM!
İsmail Kartal, 5-0'lık galibiyetin ardından konuştu. İlk yarıda yaşanan sakatlıkların şanssızlık olduğunu belirten İsmail Kartal buna rağmen devre arasına 2-0 önde girip maçı da 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardıklarını söyledi.

Kartal, "Skor daha farklı olabilirdi. 5-0 öndeyiz ama verilmeyen penaltımız var. Penaltı almak için ne yapmamız gerekiyor. Allah aşkına hakemlerimiz biraz dikkatli olsun" dedi. Kartal, Samet'in kramp problemi yaşadığını, Becao'yu ağrısı olduğunu için riske etmediğini söylerken, "Fred'in durumu farklı. Ona yarın (bugün) bakacağız" dedi.



CUMHURİYET COŞKUSU
Pendikspor-Fenerbahçe maçında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Kale arkasına asılan ve üzerinde Türk Bayrağı ile Filistin Bayrağı'nın yer aldığı pankartta "Filistin halkının yanındayız" yazısıyla, İsrail'e tepki dile getirildi.

BALKONDA BÜYÜK SEVİNÇ
Dün Pendik Stadı'nda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Stat etrafındaki evlerin balkonlarından maçı izleyen Fenerbahçeli taraftarlar atılan gollerin ardından çok büyük bir coşku yaşadı.

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