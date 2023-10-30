Pendik’i farkla yenen Fenerbahçe’den futbol şov! Aslan’dan 1 gün sonra koltuğu geri aldı

GOLLERE DEVAM EDİYOR Kanarya'nın bu sezonki yıldızlarından İrfan Can Kahveci etkili futbolunu skor katkısıyla taçlandırmaya devam ediyor. Pendikspor filelerini de havalandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki 5. gole ulaştı. Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'le iyi bir uyum yakalayan tecrübeli futbolcu gollerininin haricinde takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi. Yıldız futbolcu sezon genelinde ise 18 maçta 9 gol 5 asiste ulaştı.





PENALTI İÇİN DAHA NE YAPALIM!

İsmail Kartal, 5-0'lık galibiyetin ardından konuştu. İlk yarıda yaşanan sakatlıkların şanssızlık olduğunu belirten İsmail Kartal buna rağmen devre arasına 2-0 önde girip maçı da 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardıklarını söyledi.

Kartal, "Skor daha farklı olabilirdi. 5-0 öndeyiz ama verilmeyen penaltımız var. Penaltı almak için ne yapmamız gerekiyor. Allah aşkına hakemlerimiz biraz dikkatli olsun" dedi. Kartal, Samet'in kramp problemi yaşadığını, Becao'yu ağrısı olduğunu için riske etmediğini söylerken, "Fred'in durumu farklı. Ona yarın (bugün) bakacağız" dedi.