Galatasaray, Anadolu Efes deplasmanında farklı kazandı

EYÜPSPOR'A BANDIRMA ŞOKU

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında lider Eyüpspor sahasında Bandırmaspor ile karşılaştı. Lig lideri Eyüpspor, sahasında şok bir yenilgi yaşayarak yara aldı. Maçtan dakikalar şöyle: 32'de Sergen Piçinciol'un sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti. 43'te Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 54'te Harris'in çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke'nin müdahalesiyle top kornere çıktı. 81. dakikada sağdan Levent Özçiçek'in yerden ortasında kaleciyi geçen top arka direkte Jozefzoon'un önünde kaldı. Jozefzoon, attı: 0-1.



BUZ HOKEYİNDE KORKUNÇ ÖLÜM

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen 29 yaşındaki Adam Johnson, Sheffield maçında rakibinin pateninin boynuna çarpması sonucu acı bir şekilde yaşamını yitirdi.



MARTIN ZUBIMENDI İDDİASI

Ada basını Arsenal'ın, Real Sociedad'da forma giyen Martin Zubimendi ile ilgilendiğini öne sürdü.24 yaşındaki İspanyol ön liberonun kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.



SUNS DURANT'LE KAZANDI

NBA'de Phoenix Suns, Utah Jazz'i 126- 104 mağlup etti. Suns'ta Kevin Durant, 26 sayı ve 7 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Jazz'de Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asist üretti.

REAL'DE TCHOUAMENI ŞOKU

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Aurelien Tchouameni'nin sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fransız orta saha, bu sezon takımına 14 maçta 1 gol katkısı sağladı.



ALANYA'YA PLAKETLE VEDA

Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 10 maçta 10 puan toplayan Alanya'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Erdoğan'a plaketle teşekkür etti.



100. YIL İÇİN KOŞTULAR

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu"nda, 700 kişi mücadele etti. Yarışı erkeklerde İbrahim Karatek, kadınlarda ise Dilek Öztürk kazandı.



TAYLAND'DA MARTIN FARKI

MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Tayland Grand Prix'sinde, Prima Pramac'tan İspanyol motosikletçi Jorge Martin, birinci oldu. Martin'i Ducati'den Francesco Bagnaia ile Brad Binder takip etti.